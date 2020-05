Coronavirus: Dudas rodean contagio de 201 personas en maquila de San Miguel Petapa

Expertos tienen reservas en la versión de las autoridades sobre el contagio masivo en una maquila. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 24 de mayo por la noche, el ministro de Salud, Hugo Monroy, señaló que una persona contagió de covid-19 a 201 más. Minutos más tarde, comunicación social de la institución amplió los detalles, al asegurar que eran trabajadores de la maquila K.P. Textil Guatemala S.A., ubicada en la zona 7 de San Miguel Petapa.

Los 201 pacientes son atendidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). A través de un comunicado, esa institución aseguró que se informó al Ministerio de Salud sobre los casos. “Se detectó a un paciente positivo y su nexo epidemiológico, sin embargo, por mandato presidencial, el Ministerio de Salud es el único que puede detallar, proporcionar datos y otros aspectos de pacientes positivos de COVID-19”, se lee en el documento.

Esa fue la única información oficial sobre el contagio de los 201 trabajadores. Hasta ahora se desconoce cómo el Ministerio de Salud determinó que fueron contagiados por una sola persona.

El supervisor de la maquila en mención, Francisco Reyes, señaló que no han sido notificados sobre los contagios, según los registros del personal solo 29 están contagiados.

“¿Cómo pueden determinar quién inició y además quién dice que salieron 200 más? no entiendo. Los trabajadores tienen un grupo de WhatsApp y nosotros contactamos con ellos. Preguntamos, ¿quién más se había contagiado de las últimas pruebas que hicieron? Nosotros tenemos contabilizados 29 personas porque los empleados nos informaron”, explicó Reyes.

Para el supervisor de la maquila la información proporcionada por el Ministerio de Salud no es creíble. Asegura que el 12 de mayo cerraron la empresa para hacer desinfección total, todos los empleados fueron enviados a su casa y tenían pensado abrir el 27 de mayo, pero ahora es algo incierto.

“Puede ser que un trabajador infectó, pero yo creo que están haciendo es inventar, porque nosotros nos sabemos realmente de dónde salió. Salud Pública no puede saber quién fue el primero, el IGSS tampoco, es una investigación demasiada profunda, no entiendo de dónde sale esto”.

Qué dicen los epidemiólogos

Según José Ortiz, epidemiologo y administrador del Observatorio de SarsCov2/Covid-19 de Guatemala, es poco creíble que una persona infectara a 200 más y que el Ministerio de Salud debe hacer una investigación epidemiológica para determinar dónde se contagiaron.

“Es difícil, ahí lo que ocurrió es que ya llegaron contagiados varios de distintos lugares. Es lo más traducible que una persona infecte a 200, nuestro sistema de vigilancia no llega a tanto. Esos 200 trabajadores que dieron positivo hay que averiguar de dónde vienen, es muy probable que se infectaron en sus hogares o en el camino. La persona de la maquila pudo haber infectado gente, pero no a 200, eso lo dicen para no aceptar que se generalizó la pandemia y dejarlo concentrado en la maquila pero esto ya se generalizó”, explicó.

Según Ortiz, lo más factible es hacer una reconstrucción epidemiológica de los 201 trabajadores, para saber dónde estuvieron y con quienes tuvieron contacto en la última semana.

“Eso es lo que no hace el ministerio, la reconstrucción desde que uno sale del hogar, el transporte, actividades sociales o personales, si va al banco, cuando llegue a su trabajo. Si no hacen esa investigación epidemiológica de cada paciente diagnostica, se les va a ir varios contactos” agregó.

La infectóloga Iris Cazali asegura que es importante saber cómo se determinó que un paciente contagió al resto. Señala que el Ministerio de Salud realiza árboles epidemiológicos donde del caso índice van midiendo los contactos y los contactos de estos para saber quiénes son positivos. No descarta que en el caso de la maquila se hayan contagiado de dos fuentes y no necesariamente de una.

“Si ellos encontraron un caso dentro de esta maquila tenían que ir a tamizar a todos los de ese lugar porque es una mega oficina, cómo ellos estaban separados, qué medidas tenían de trabajo no lo sé, pero es evidente que hicieron un rastreo epidemiológico, para saber del caso con cuántos tuvo contacto”, puntualizó.

Por ahora, el Ministerio de Salud no ha establecido un cordón epidemiológico en San Miguel Petapa, a criterio de Cazali podría deberse a que deben evaluar otros aspectos además del médico.

“No se si en algún momento lo van a poner, porque con toda la razón, en otros lugares lo han puesto y por qué aquí no, yo no se que criterios van a utilizar. Asumo, que tiene que sopesar toda la logística, de cómo se coloca el cordón epidemiológico porque eso implica el cierre del área. Esa es la parte donde tienen que estar otros expertos desde el punto de vista logística, transporte, comida”, explicó.

El contagio en la maquila

El 12 de mayo pasado, se registró el primer caso dentro de la maquila en San Miguel Petapa, por lo que la empresa desinfectó las instalaciones y anunció el cierre por 15 días. Las cifras reportadas por Salud aumentaron a 6 y 24 contagios.

El 18 de mayo el alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, declaró estado de emergencia por el aumento en los contagios. “Nos preocupa en sobremanera porque nosotros somos el municipio más denso del departamento, porque somos más de 1 mil 200 personas viviendo por kilómetro cuadrado”, dijo Morales en ese momento.

Un día después los positivos eran 44 por lo que el 20 de mayo, 900 trabajadores de la maquila fueron sometidos a la prueba de detección de covid-19, alcanzando 201 casos.

El 80 por ciento de los empleados de la maquila residen en el municipio, principalmente en las colonias Villa Hermosa 1 y 2, y Prados de Villa Hermosa, el área más poblada de ese municipio con cien mil habitantes.