Coronavirus en Guatemala: Alejandro Giammattei confirma 45 casos nuevos

Hector Alvarado sino tiene que decir algo que sirva para mejorar ésta situación mejor quedarse callado….Ud. cree que manejar un país es cosa fácil, lamento informarle que no….mucha gente no respeta las disposiciones del gobierno, siguen saliendo a la calle y no a trabajar precisamente, siguen arriesgando sus vidas y las de los demás, no mantienen distanciamiento social, pero si llegarán a contagiarse son los primeros en ir a llorar a que los atiendan…entonces no exija o pretenda soluciones rápidas, porque mientras muchos inadaptados sigan sin respetar las disposiciones el estado de calamidad va a seguir…y si Ud. cree que es buena gente de el ejemplo y vaya a ayudar a los que más lo necesitan