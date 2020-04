Coronavirus en Guatemala: Giammattei anuncia 16 casos nuevos y suman 153 los contagiados

Que bueno que finalmente todos debemos usar mascarilla, lástima que todo tiene que ser a la fuerza, pero así somos los chapines, todo impuesto. Yo sugeriría una medida adicional, por algo que he visto en las calles que me molesta bastante lo cual es, de que no se permita que los niños anden jugando en las calles, parques o áreas verdes, tampoco que se permita jugar fútbol en los campos de las colonias porque precisamente eso, eso he visto desde que empezó el toque de queda que varias personas han aprovechado para estar todo el día en el campo de mi colonia y salen de allí a las 3:45pm para variar se juntan todos a comprar bebidas y cigarrillos en las tiendas haciendo una aglomeración y permaneciendo hasta que llegan las 4pm hora en la que se van corriendo a sus casas. La idea es que todos nos resguardemos, no solo en horario del toque de queda.