Coronavirus: Guatemala no permitirá el ingreso de ciudadanos europeos a partir del 12 de marzo

Se. Si no entendió la noticia léala nuevamente , si un guatemalteco o europeo regresa a guate enfermo se va a villa nueva si no a casa a su residencia en cuarentena . Y muy bien por la medida Guatemala no tiene lo que Estados Unidos tiene para enfrentar la enfermedad es mejor cortar de raíz lo que el gobierno está haciendo y si if no le gusta señor europeo lárguese de mi país!