Coronavirus: PMT vigila restricción y personas caminan hasta su trabajo por falta de transporte

Buen día a todos, mi humilde opinión creo que como seres humanos imperfectos que somos ( perfecto solo Cristo) deberíamos de en lugar de poner comentarios que no edifican ni mucho menos educan, tenemos la responsabilidad de supuestamente ser”” personas adultas y maduras que somos “” de realmente entender el dicho , el que no ayuda que no estorbe! Como estorbar ? Pero como? Siguiendo instrucciones y dejando de usar nuestra boca al comentar lo que realmente no SIRVE ni modo todo es consecuencia y el estar questionando lo que no me parece con comentarios totalmente “” ERRÓNEOS”” lo único que hago es tomar todo de chiste y juego. Cuando la realidad es otra demostremos que somos gente y sigamos las instrucciones. Dejando de ser egoístas con nuestros comentarios si usted no apoya y ayuda no estorbe y deje que las medidas sean tomadas y quedece en su casa y demuestre que en Guatemala hay gente OBEDIENTE !!!