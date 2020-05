Coronavirus: Qué es la fase de mitigación del covid-19

Alberto, no se puede discutir con gente ignorante como la señora, esta epidemia es grave, sucede en todo el mundo y puede ser mortal en jóvenes y ancianos, muchos aquí que opinan creen que son inmortales o que acá el Virus no es nada, si en USA hay 1,6 millones de infectados y miles de muertos, y eso que es una potencia mundial y sus hospitales ya han colapsado..otra cosa muy importante que en este país gran parte de la población no sabe higienizarse bien ,no usan bien las mascarillas, no se lavan las manos , he visto algunos carritos de comida en la calle que agarran con la mano las tortillas y después con esa misma mano toman el dinero también, después otro cliente llega y la vendedora ni siquiera se lavo las manos con alcohol en gel,ni agua con jabón, y es típico ver eso, entonces es un gran foco infeccioso como este caso y muchos que se ven como no tomar ni un metro de distanciamiento social entre las personas ,todos amontonados como ganado, entonces hay un libertinaje social por parte de un gran número de la población..y eso no es respetar a la otra persona, eso es egoísmo puro, porque estas personas no piensan en si mismos ni en los demás ni en sus familias, entonces más que el Virus mata la ignorancia, libertinaje que desgraciadamente se ve en este país