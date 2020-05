Coronavirus: Salen de casa por convenio de pago para no perder servicios básicos

Cientos de guatemaltecos hacen cola en la empresa elŽctrica ubicada en la zona, desde muy temprano las personas si hicieron presente para logra hacer un convenio de pago ya que muchos han perdido sus trabajo por las disposiciones del gobierno para evitar el contagio del Coronavirus. Foto. Erick Avila: 04/05/2020

La discordia por el decreto 15 – 2020 se agudizó cuando el presidente vetó la ley explicando que era inconstitucional. Posteriormente el Congreso, con mayoría absoluta, aprobó que se promulgara la norma que garantiza la continuidad de los servicios básicos durante la crisis por el covid19.

Sin embargo, durante una cadena nacional del domingo 3 de mayo, el mandatario afirmó, en compañía de autoridades ediles y representantes de las empresas que brindan los servicios de energía eléctrica, telefonía e internet, que llegaron a acuerdos para no suspender los servicios.

El principal efecto fue que ayer cientos de guatemaltecos abarrotaran las agencias de esas empresas para acceder a las facilidades de pago que informó el mandatario, un ejemplo fue la sede central de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA).

Esta sede fue el punto de encuentro de quienes estuvieron dispuestos a hacer fila bajo el sol y por un par de horas para no perder el servicio de energía eléctrica.

“Yo pago de Q250 a Q285 de luz y ahorita me vino de casi 600 y fracción, entonces vengo a ver un convenio porque si no me la cortan, porque eso que dijeron del decreto, como ya hasta pusieron un amparo, asaber si lo van a dar con lugar o sin lugar”, manifestó Óscar Oliva, quien trabaja como tramitador.

El panorama no es igual para todos, ya que Emilia Hernández fue para pedir prórroga en los pagos del servicio eléctrico, porque la crisis sanitaria la dejó sin empleo.

“Yo ofrecía servicio de enfermería a domicilio y desde que empezó la pandemia la gente desconfía de uno porque dicen que uno les puede llevar el virus a su casa (…) nos ha subido un montón -la cuenta de la energía eléctrica- por la cuarentena, porque yo pagaba Q180 y ahora me salen de Q250 al mes, es mucho”, refirió.

Mientras tanto, Byron Mejía, padre de familia, llegó para pedir un poco de tiempo porque la situación actual es compleja y no le permite pagar sus cuentas con normalidad.

“Esta duro usted, -vengo- a hacer el convenio porque la situación que estamos pasando está muy difícil y primero Dios salimos adelante, pero sí está duro y hay que decirle a la población que tenga paciencia porque hay que hacer grandes colas para un convenio, al día vivimos y hay que hacerle frente”, comentó.

La afluencia es normal

Ivette Zambrano, representante de EEGSA, explicó que el servicio de energía eléctrica de esa compañía no se suspenderá a los clientes por falta de pago.

Se podrán suscribir convenios de pago para que puedan optar a hasta 12 cuotas pagaderas mensualmente, detalló.

Estas condiciones establecidas en el acuerdo con el presidente Alejandro Giammattei es aplicable para los usuarios de tarifa social, es decir, los clientes que consumen hasta 300 kilovatios hora al mes.

Los convenios de pago con EEGSA se pueden tramitar en varias plataformas virtuales, sitio electrónico www.eegsa.com que tiene varias opciones para hacer estas gestiones, por chat, videochat y la sección de atención al cliente. También se pueden enviar solicitudes por los correos electrónicos atencion@eegsa.net y consultas@eegsa.net y el teleservicio 2277-7000

En forma presencial se puede hacer en la agencia central ubicada en la 8ª. calle y 6ª. avenida zona 1, en la cual atienden de 7.40 am a 15.30 horas.

La empresa también está evaluando cuáles de sus oficinas de atención al cliente que poseen en centros de conveniencia pueden habilitar a partir del miércoles.

En las quincenas, debido a la cercanía de la fecha de pago de salarios es normal ver las filas de personas que buscan convenios de pagos, recuperación de una factura y pagos, agregó Zambrano.

“Normalmente tenemos la capacidad de tener a todas las personas sentadas y de forma cómoda para esperar; sin embargo, ahora con las medidas de distanciamiento social esto ha cambiado, ya que son pocas las personas que pueden permanecer adentro con el debido distanciamiento de más de un metro y medio”, comentó al explicar que a las personas que entran en las instalaciones de la compañía se les toma la temperatura y se les brinda gel para las manos.

Efecto llega al interior

Maynor Amézquita, vocero de Energuate, dijo que las distribuidoras de esa compañía reiteraron su compromiso de no hacer cortes por falta de pago a todos sus clientes, además de brindar facilidades para que no acumulen deuda.

Los clientes con deuda pueden acercarse a las oficinas comerciales o comunicarse al 2385 2222 para tener mayor información de estos beneficios, con el propósito de que no acumulen deuda, afirmó

Como parte de este respaldo a los clientes, en el momento de la firma del convenio no se aplica mora o recargos adicionales. Estas facilidades estarán vigentes durante mayo, junio y julio, para clientes con consumo menor a los 300 kVh/mes.

Convenios en Quetzaltenango

El primer lunes de mayo también empezó con filas afuera y dentro de la municipalidad de Quetzaltenango, la mayoría de vecinos explicaron que acudieron para pagar el recibo único de los servicios municipales.

“Nos llegó el recibo y una boleta donde nos piden la actualización de datos, vengo a pagar y a dejar la hoja, acabo de venir, no tengo mucho tiempo de estar aquí. No hay mucha coordinación para hacer los pagos y de alguna u otra manera se aglomera la gente, es más tedioso venir a pagar los servicios”, dijo Ricardo Minera, vecino de la zona 1 de Xela.

Afuera de la Municipalidad de Quetzaltenango se observó cinta adhesiva blanca pegada al piso que marcaba el lugar donde deben colocarse los vecinos para mantener una distancia adecuada, y prevenir contagios por el nuevo coronavirus. La mayoría de usuarios cumplió con la directriz, aunque algunos la ignoraron o explicaron no haberse dado cuenta.

Otra de las razones para visitar la comuna son “los convenios de pago”. La Procuraduría de Cobros atendió a 98 personas en un día, aunque el personal asegura que esto es normal en los primeros días del mes.

“Normalmente atendemos la misma cantidad que hoy, pero la diferencia es que estamos trabajando en horario solo de la mañana y por turnos, no está todo el personal, eso hace que se aglomeren las personas”, dijo Leslie Mérida, procuradora municipal de cobros.

Para el convenio de pago las personas deben acudir a la oficina 208 del edificio de la comuna quetzalteca de 8 a 12 horas.

“La Municipalidad de Quetzaltenango siempre ha tenido este beneficio para la población, tenemos 450 convenios vigentes que se están pagando. El convenio de pago se hace para que las personas puedan amortizar las deudas que tengan de lo cobrado a través del recibo único”, indicó Mérida.

Este año y durante la crisis sanitaria por el covid-19, desde el 16 de marzo al 4 de mayo, la Oficina de Procuraduría de Cobros ha hecho 44 convenios de pago que suman Q550 mil 45.80.

Sobre el pago de los servicios municipales de Xela, la fecha límite era el 6 de mayo, pero el plazo se amplió para el 13, con el propósito de evitar aglomeraciones.

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó que quienes hacen fila para entregar la actualización de datos pueden depositar la hoja en los buzones ubicados afuera de la comuna y de la EEMQ, o llenar el formulario digital en el sitio eemq.org

Los usuarios también manifestaron que se observan colas afuera de las dependencias municipales a causa de la distancia y para evitar aglomeraciones.

Decreto 15 – 2020

El pasado 3 de abril, el Congreso aprobó el Decreto 15-2020 de urgencia nacional para que los servicios básicos como agua, electricidad, teléfono e internet no sean suspendidos durante el estado de Calamidad declarado en el país por la emergencia sanitaria del covid-19.

El decreto establece que a los servicios no se les cargará pagos moratorios, intereses, penalizaciones ni gastos administrativos. Así como también los usuarios podrán hacer convenios de pago con las empresas hasta por 12 cuotas sin ningún recargo.