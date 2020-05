Al menos 13 amparos se han presentado en la CC contra decreto que garantiza servicios básicos

10 amparos se han presentado en la CC en contra de publicarse el decreto que garantiza servicios básicos. Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El pasado 30 de abril el Congreso rechazó el veto presidencial a la ley que busca garantizar que se prohíba cortar los servicios de agua, luz, telefonía e internet, pero la amplia discusión, a criterio de expertos, puso en evidencia falencias del oficialismo por lo que ahora empieza una batalla legal para frenar su entrada en vigor.

El presidente Alejandro Giammattei vetó el decreto 15-2020 por considerar que tenía falencias y que podrían ser declarada inconstitucional. El mandatario argumentó que esta de acuerdo con el espíritu de la ley por lo que envió una nueva iniciativa de ley que según él corrige los errores de la norma aprobada.

No obstante, el rechazó al veto presidencial en el Congreso empezó a crecer, los diputados vinculados al bloque oficialista como Visión con Valores (Viva) y Unión del Cambio Nacional fueron los primeros en marcar distancia.

Con el avance de la sesión al momento de votar, se terminaron de sumar los bloques Todos, Valor, Bienestar Nacional (Bien), los diputados de Vamos al ver la derrota se desmarcaron y se salieron del hemiciclo, dejando solo al presidente Allan Rodríguez quien fue el único que voto en contra.

Los amparos

Por aparte, el sector empresarial, incluyendo al Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) han presentado 10 acciones de amparo en la Corte de Constitucionalidad, argumentan que la misma contiene errores técnicos que pone en riesgo la sostenibilidad de las compañías para seguir prestando los servicios.

La primera la presentó a título personal el abogado se Óscar Scheel; la segunda, estuvo a cargo de Rudolf Walter Jacobs As en su calidad de representante legal de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager).

A las dos anteriores se sumaron la de Jorge Alfredo Lemcke Arévalo como presidente de la junta directica y representar legal de Industria Energética Asociada. También presentó amparo Carlos Horacio Fernández Solórzano como representante legal de la Asociación Nacional de Generadores (ANG).

Hugo René Villalobos Herrarte como mandatario judicial de Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., y Comercializadora Eléctrica e Guatemala S.A., Eduardo Girón como presidente de la Cámara de Industria de Guatemala.

También presentaron acciones Mauricio Pablo Acevedo Arredondo como gerente general y representante legal de la empresa EEB Ingeniería y Servicios, S.A., Javier Novales Schlesinger como mandatario de la entidad Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A., y por último Luciano Alberto Galasso Samaria presentó dos en su calidad de representante legal de la entidad Redes Eléctricas de Centroamérica, S.A.

Se suman otras dos acciones, la de René Oswaldo Smith González en su calidad de representante legal de la Ascaición de Cogeneradores Independientes y la de Rita María Acajabón Martínez como representante legal e la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica.

El primer paso es que la CC les de trámite y luego ordenar que le envíen un informe circunstanciado tanto el Congreso como el Ejecutivo.

No es la primera vez que la CC resuelva un amparo antes la sanción y vigencia de una normativa. El Tribunal Constitucional resolvió suspender el decreto que reformaba la ley de oenegés a pesar de anunciarse que la normativa era inconstitucional, el presidente Alejando Giammattei decidió sancionarla.

Logran acuerdo con empresas

El mandatario anunció el pasado domingo 3 de mayo que había logrado un acuerdo con las empresas de telefonía, internet, energía eléctrica y agua potable para evitar el corte de servicios básicos a personas que no pueden pagar las facturas y que los pagos de mayo, junio y julio podrán ser diferidos.

“Si usted tiene problemas para pagar su luz y el agua, declare que tiene problemas y que se le difieran los pagos de mayo, junio y julio y le van a dar hasta 12 meses para pagar. Lo único que tiene que hacer es seguir los procedimientos que le dirán”, dijo Giammattei en cadena nacional.

Además, añadió que, hay un “riesgo inminente” de que uno de los 12 amparos interpuestos en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Decreto 15-2020, aprobado por el Congreso, “puedan surtir efectos y dejen en un estado de indefensión a la población” y que los servicios sean cortados.

“Independientemente de lo que vaya a pasar con ese Decreto 15-2020, nosotros a partir de hoy hacemos de caso que ese 15-2020 no solo está vigente, si no que está mejorado, tal y como lo expusimos en el proyecto de ley que le enviamos al Congreso y que desgraciadamente no se tomaron la molestia de revisarlo antes de rechazar el veto presidencial”, afirmó Giammattei.