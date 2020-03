Tres mujeres dan positivo y suman 24 casos de coronavirus en Guatemala

Cómo es posible que el paciente 9 esté recuperado si éste no presentó síntomas desde el 15 de marzo que entró de España?? Personas positivas como ésta son el motivo para asegurar que la cuarentena no sea de dos sino de tres semanas, para realizar las pruebas no a cuenta gotas como hasta ahora sino de una manera más amplia (empezando con los más de mil personas que están en cuarentena) y para la realización de las pruebas utilizando un sistema descentralizado.