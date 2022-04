CUNProgreso: Primer semestre del Profesorado de Matemática y Física lleva dos años consecutivos sin abrirse

Hace dos años, Diana -nombre ficticio- se sometió a los pruebas básicas y específicas para comenzar la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Matemática y Física en el Centro Universitario de El Progreso (CUNProgreso), de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Los resultados de sus evaluaciones fueron satisfactorios, sin embargo, no la inscribieron porque no se llegó al cupo mínimo de estudiantes para abrir el primer ciclo.

“Me dieron la opción de estudiar Pedagogía, pero decidí esperar hasta este año para inscribirme en la carrera que a mí me gusta, pero de nuevo no abrieron el primer semestre”, señala la joven, que pidió omitir su nombre. Para no perder otro año de estudios decidió ingresar a otra área.