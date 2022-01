Mineduc ha trasladado a la Usac Q62 millones para el programa FID

El programa FID ha graduado del 2015 a la fecha a 4 mil 60 profesionales en los profesorados de Primaria Intercultural, Primaria Bilingüe Intercultural, Expresión Artística y Productividad y Desarrollo.

Para financiar estas formaciones, el Ministerio de Educación ha trasladado a la Universidad de San Carlos Q8,800 anuales por alumno, dando un total de Q62 millones 200 mil 830 del 2014 al 2020 según datos generados por la oficina de Información Pública de la cartera.

Con los años, las asignaciones y las matrículas estudiantiles han ido bajando. La primera cohorte contó con 1,250 graduandos, pero para el año 2020 fueron 730 y ninguno de ellos, según indica el Dirección General de Docencia de la Usac, ha sido contratado por el Mineduc.

Sin responder

La falta de interés en la contratación de estos profesionales y la baja calidad con la que el Mineduc está graduando a los bachilleres en Educación fue un tema que el Consejo Superior Universitario (CSU) puso en el tintero el pasado 16 de enero.

Aunque la petición formal que hizo el CSU fue formar una comisión especializada con la cartera educativa para discutir el futuro del programa FID, hasta el momento la ministra Claudia Ruiz y ninguno de sus viceministros se ha pronunciado al respecto y ha preferido guardar silencio.

“Por el bien de la educación en Guatemala es indispensable que tenga una actitud real de diálogo, el proceso de formación docente debe ser una prioridad nacional”, dijo el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, al pedirle a la ministra Ruiz pronunciarse ante esta situación y convocar a un diálogo intersectorial.

La PDH también recomendó revisar el currículum nacional base y establecer los criterio de incorporación al sistema de educación de los profesionales egresados del FID.

Verónica Spross, de Empresario por la Educación, también dijo que es importante evaluar cómo están saliendo los docentes de la universidad y cómo se incorporarán a la carrera docente, la forma es que deben ser contratados y qué plazas se les va a ofrecer.

“El problema es que no ha habido tantas contrataciones en los últimos años, fue hasta 2021 que se hizo una convocatoria y le daban más peso a la antigüedad del docente que a su preparación universitaria”, dijo.

Más bonos sin preparación

Ante el silencio que también mantiene el Mineduc con relación al pacto colectivo de trabajadores que se está negociando para este 2022, la PDH publicó el documento donde se presenta la propuesta de aumento de bonos y salarios.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (Steg), liderado por Joviel Acevedo, pide un bono anual de Q3 mil a todos los trabajadores y un bono adicional de Q700 a quienes egresen del FID y del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (Padep).

Pero aunque en este caso se toman en cuenta a los egresados del FID, Pross comenta que debe crearse una forma en que los aumentos salariales vayan acompañados del desempeño del maestro en las aulas.

“La función del maestro es importante, debe ser valorada y reconocida en la sociedad. Por eso es importante reconocer a los maestros que sí están haciendo su trabajo y que en la carrera se tome en cuenta a los mejores”, menciona.

Por esta misma vía comenta la exviceministra María Esther Ortega, quien dice que el Mineduc debe tomar en cuenta los casos de éxito para que la formación docente salga adelante como un programa viable para la educación en el país.

“Lo que se hace en países donde sí funciona esto, por ejemplo, en Costa Rica que hace varias evaluaciones a los alumnos en la primaria, básicos y diversificado. Pero no es solo una evaluación para determinar el rendimiento, si el estudiante no pasa la evaluación no pasa el grado y los maestros deben hacer el esfuerzo para que sus estudiantes queden bien preparados ya que la demanda de alumnos se concentra en lo colegios y escuelas que sí preparan”, agregó.

Además, la contratación de los profesores debe ir acompañados de sus grados universitarios y de una entrevista que determine si tienen vocación, indica.