La semana pasada se retiraron varios lotes de antipasto de un supermercado por posible contaminación de salmonela. No es la primera vez que esto sucede, en enero pasado se sacó de las estanterías de varios establecimientos dos productos con granola por tener la bacteria.

De acuerdo con el médico Ricardo Menéndez, jefe de la Emergencia de Pediatra del Hospital Roosevelt, esta es una enterobacteria que proviene de alimentos y agua contaminados. Hay varios tipos y uno es la salmonella Typhi que produce fiebre tifoidea y puede ser mortal.

El registro epidemiológico del Ministerio de Salud indica que en el 2021 hubo 16 muertes por la enfermedad, mientras que en el 2022 se reportaron 197 casos de infección. Al 23 de marzo de este año, se contabilizan 45 personas diagnosticadas en Suchitepéquez, Huehuetenango, Jutiapa, Guatemala, Sacatepéquez, Quiche y Totonicapán.

Uno de los casos más sonados de la enfermedad ocurrió a inicio de la década de 1900, en Estados Unidos, cuando una cocinera, Mary Mallon, a quien nombraron María Tifoidea, contaminó a decenas de personas por malas prácticas sanitarias al momento de preparar los alimentos. Ella era portadora asintomática de salmonella Typhi, y fue la causante de varias muertes.

Menéndez indica que esta es “la enfermedad de las manos sucias”, y se puede considerar un problema de salud pública, pues un sinnúmero de personas que manipulan alimentos son portadores de la endobacteria.

“Es una enfermedad en que la gente ingiere los alimentos contaminados con salmonella Typhi, esta tiene un proceso en los intestinos y en los ganglios linfáticos intestinales y posteriormente hace una migración al cuerpo”, dice el médico.

La enfermedad dura alrededor de un mes, con fiebres altas, a partir de la tercera y la cuarta semana puede haber perforaciones en el intestino, y esto provocar una infección generalizada en el cuerpo (septicemia). La persona presenta rash (erupción en la piel), dolor abdominal, estreñimiento y a veces diarrea, además de decaimiento.

Una particularidad que menciona Menéndez es que el corazón del paciente manifiesta un ritmo lento, cuando lo usual es que una persona con fiebre tenga taquicardia.

La Organización Mundial de la Salud indica que las personas diagnosticadas con fiebre tifoidea pueden seguir siendo portadores de la bacteria tras la desaparición de los síntomas, por lo que pueden transmitir la enfermedad a través de las heces fecales.

Alto riesgo

La salmonelosis es causada por otras salmonelas, que también se asocian al consumo de alimentos y agua contaminadas.

“La típica historia se da en personas que comen huevos crudos con jugo de naranja. Las gallinas son portadoras de la salmonella gallinarum o pullorum que contamina el huevo y al consumirlo crudo les da salmonelosis”, refiere el médico, pues el animal puede tener la bacteria y trasladarla a la yema y la clara.

Comer alimentos mal cocinados también representa un riesgo. Agrega, que, si la carne viene afectada desde el rastro o si el animal estuvo enfermo de algún tipo de salmonela, al no lavarla y no cocinarla adecuadamente puede enfermar al comensal, por otro lado, si quien prepara los alimentos no se lava las manos correctamente luego de defecar u orinar puede contaminarlos.

En el caso de los productos empacados, como los recién sacados del mercado, lo que sucede es que las personas que manipulan helados, jamones o ciertas carnes no tienen la higiene necesaria y contaminan el alimento. Por otro lado, puede ser que las carnes estén contaminadas desde su origen, y este punto el médico señala que es importante que el producto tenga el sello de aprobación de Salud Pública y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

Los síntomas de la salmonelosis son diarreas explosivas después de ingerir los alimentos contaminados.

Ocurrencia y tratamiento

La fiebre tifoidea en Guatemala es una enfermedad de notificación obligatoria, y según el médico épocas como la Semana Santa pueden llevar a un incremento de casos, debido a que las personas suelen consumir alimentos en ventas callejeras, donde la higiene es mínima.

Los meses de agosto y septiembre también deben ser observados, pues es tiempo en que las lluvias son profusas y contaminar las fuentes de agua usadas para consumo humano.

En lo que se refiere a la salmonelosis la enfermedad está presente todo el año.

Las personas diagnosticadas con fiebre tifoidea deben recibir antibiótico, como ciprofloxacino​. Mientras que la salmonelosis en ocasiones se autolimita, es decir, que no requiere de medicamentos para combatir la infección, en otras hay que dar algún tratamiento. Para ambos casos la recomendación es dar suero oral o endovenoso.

Para prevenir enfermedades por salmonela Menéndez menciona que las autoridades de gobierno y las municipalidades deben trabajar en proveer a la población de agua potable, pues muchas poblaciones se abastecen de fuentes contaminadas.

Es indispensable el control de medidas sanitarias por parte de las personas que manipulan y venden comida, en lo que cabe exigir la tarjeta de sanidad y de manipulación de alimentos.

A las personas la recomendación es no consumir alimentos de dudosa procedencia, y evitar hacerlo en puestos callejeros. No comer huevos crudos y alimentos mal cocinados.