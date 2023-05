Día del Trabajo: Sindicatos y movimientos sociales denuncian abusos y exigen mejores condiciones laborales

Fue el punto de encuentro para la marcha pacífica que llegó hasta la plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, en donde distintos gremios unieron su voz para exigir una cosa: Mejores condiciones laborales.

Entre algunos de los grupos sindicales observados se detallan de las municipalidades de Santa Bárbara, Suchitepéquez; Chuarrancho; de la Secretaria de Bienestar Social (SBS); entre otros.

Los sectores campesinos y los grupos de mujeres organizadas, concretamente el de las trabajadoras domésticas y de maquila, también participaron durante la caminata de este 1 de mayo.

Las mujeres solicitan mejores condiciones salariales, condiciones de salud, el poder acceder a créditos para proyectos de emprendimiento y que se respete en los espacios profesionales la pertinencia cultural de cada trabajador.

Denuncia del sindicato del TSE

En la marco del Día Internacional del Trabajo, representantes de los sindicatos STARTSE y SITTSE, del TSE, convocaron a una conferencia de prensa para denunciar abusos de autoridad y condiciones laborales.

Rolando Moreno, secretario general de STARTSE, denunció que “hay compañeros que no se les permite atenderse de forma médica, se les cuestiona cuando se les suspende y no se concede los permisos que los trabajadores solicitan aduciendo que no hay personal”.

Asimismo, aseguró que trabajadores con conocimiento, capacidad y antigüedad, no han sido ascendidos a pesar de que lo han solicitado. “Sin embargo, ingresan personas con poca experiencia a cargos muy bien remunerados y, por esa poca experiencia, se dan malas tomas de decisiones”.

Los representantes sindicales también aseguraron que han buscado un acercamiento con las autoridades del TSE, pero no han tenido respuesta. “El TSE tiene como base la democracia, pero también hemos sido muy ultrajados, no ha sido recíproco”, señaló Gustavo Calderón, del SITTSE.

“Por otra parte, solicitamos que cese ya el abuso de autoridad de algunas jefaturas porque no queremos evidenciarlos, pero, si es necesario, vamos a tener que ir hasta las consecuencias que tengamos que ir”, finalizó Moreno.

Marcha en autopista

Durante la mañana de este 1 de mayo, en la autopista Palín-Escuintla, se desarrolló una caminata pacífica conmemorando el Día del Trabajo, donde también los asistentes aprovecharon a celebrar el fin de la concesión a la autopista.

La misma comenzó desde el kilómetro 38 en jurisdicción de Palín, y se trasladó por toda la autopista teniendo como destino llegar a Escuintla, para finalizar frente al edificio de Gobernación Departamental de esa ciudad.