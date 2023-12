Dirigentes indígenas y Acción Ciudadana presentan acción legal para saber dónde está la fiscal general Consuelo Porras

“La población guatemalteca y las autoridades indígenas no sabemos dónde se encuentra. No la hemos visto en su cargo, no hemos visto el resultado del trabajo que está dando. Al contrario, estamos viendo acciones inconstitucionales que van en contra de la voz de la población guatemalteca”, declaró Cristina Magdalena Solís, representante de la alcaldía indígena de Nebaj, Quiché.