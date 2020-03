Disminuyen los hechos de violencia y se le atribuye al toque de queda para prevenir el coronavirus

Quinto día del toque de queda en las colonias de la zona 18. (Foto Prensa Libre: Érick Avila)

Aunque los casos de covid-19 centran la atención de los guatemaltecos, los hechos de violencia continúan, aunque en menor escala, y mantienen ocupadas a las fuerzas de seguridad y a los cuerpos de socorro.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entre el 1 y el 25 de marzo practicó 166 autopsias a víctimas de la violencia con arma de fuego y blanca, en los 22 departamentos del país.

De esa suma, según el Inacif, 17 hombres y una mujer (18) fueron asesinadas durante los primeros cuatro días del toque de queda que implantó el presidente Alejandro Giammattei a partir del 22 del presente mes para reducir los contagios del Covid-19.

Por su parte la Sección de Estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) revela entre el 1 y el 28 de marzo 166 homicidios, la misma cantidad que el Inacif, pero en mayor cantidad de días. Esta diferencia, según fuentes policiales, se debe a que la autoridad policial solo contabiliza los que fallecen en el lugar del crimen y no los que son trasladados a los hospitales y fallecen.

Durante los siete días de estado de sitio la PNC reporta 26 fallecidos: 3 víctimas el 22; 7 el 23; 2 el 24; 0 el 25; 5 el 26; 3 el 27 y 6 el 28.

El presidente Alejandro Giammattei aprobó el decreto 6-2020, en el cual se especifican las restricciones totales de tránsito para prevenir la propagación del coronavirus, que regirán desde el domingo 22, mediante un toque de queda entre las cuatro de la tarde y cuatro de la madrugada del día siguiente, durante ocho días.

El decreto que fue aprobado por el Consejo de Ministros limita la libertad de locomoción que incluye el tránsito y la circulación de personas, tripulación, pasajeros y vehículos, entre las 16 horas y las 4 horas del día siguiente. Con la posibilidad de extenderlo de ser necesario.

Otra de las fechas que marcaron este mes fue el 13 de marzo, cuando el presidente Giammattei anunció el primer caso de coronavirus en el país. De esa fecha, al 25 de marzo el Inacif reportó la cantidad de 81 muertos por arma de fuego y blanca, mientras que la PNC 88, hasta el 28 de marzo.

De acuerdo con las estadísticas del Inacif, que se refieren exclusivamente a muertes con arma de fuego y blanca, en los 31 días de enero del 2020 fallecieron 248; en los 29 días de febrero 186 y hasta el 25 de febrero,126.

El estudio comparativo de la Sección de Estadística de la PNC revela que del 1 de enero al 28 de marzo del 2018 se registraron 888 homicidios, en el mismo lapso pero del 2019, 895 y en el 2020 617, hasta el 28 de marzo.

Es por las restricciones

El vocero de la Policía Nacional Civil, PNC, Jorge Aguilar aseguró que los hechos de violencia tuvieron un descenso durante los últimos días debido a las restricciones que impuso el mandatario de la República mediante el decreto 6-2020.

El portavoz comentó que esta reducción de hechos criminales está en sintonía con la curva de caída que se mantiene desde hace algunos años. “La constante ya se trae y con el toque de queda la cantidad de personas que circula en las calles se ha reducido y eso contribuye a que haya menos delitos”.

“En el lapso de las cuatro de la tarde y cuatro de la madrugada no hay presencia de personas en las calles, entonces, cero delitos, aunque algunos han sido capturados por portación ilegal de arma de fuego y por no respetar la orden de no circular”, explicó el vocero policial.

El investigador Carlos Mendoza de la asociación civil Diálogos considera que es muy temprano para evaluar si el toque de queda va a impactar en las estadísticas del mes, pues el Inacif solo muestra las cifras del 22 al 25 de marzo.

Bajan servicios

Representantes de los Bomberos Voluntarios y Municipales coincidieron en que la cantidad de emergencias en la capital “ha descendido bastante”, al punto que, por lo regular, solo trasladan a personas por enfermedad común y embarazadas.

Josvin Borrayo, vocero de los Bomberos Municipales, dijo que durante marzo se han atendido unos 90 hechos de violencia con arma de fuego, 14 con arma blanca y algunos con objetos contundentes, entre ellos un crimen el jueves 26 de marzo, en Ciudad Real, zona 12 de Villa Nueva, “cuando faltaban 20 minutos para que entrara en vigor el toque de queda”.

Resaltó que dentro de los casos atendidos están los accidentes que han sufrido algunos motoristas de comida rápida y otro tipo de vendedores que emplean motocicletas.

Victor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, comentó que el número de hechos de violencia han disminuido de forma considerable en los últimos días, pero a cambio han aumentado las personas con enfermedades comunes como presión alta y algunos accidentes de tránsito, principalmente de noche.

Entre los hechos de esta semana, el vocero destaca una balacera que se registró el jueves 26 de marzo en Barberena de Santa Rosa, donde resultaron heridos dos hombres y una mujer. “Sucedió a eso de las 10.30 cerca de una agencia bancaria”, refirió.