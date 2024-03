La deuda que los hospitales de la red pública tienen con los proveedores asciende a Q650 millones, situación que impacta en el desabastecimiento de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, como sucedió esta semana en el Hospital General San Juan de Dios, que debido a esa escasez, este miércoles 6 de marzo trasladó a varios pacientes a otro centro asistencial para ser atendidos, porque no tenían recursos para hacerlo ahí.

El mismo riesgo corre el resto de los hospitales, principalmente 12 que a 67 días de haber iniciado el 2024 ya ejecutaron más de la mitad del presupuesto que tienen asignado para la compra de medicamentos, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), del Ministerio de Finanzas.

Los hospitales Nacional de San Marcos Dr. Moisés Villagrán Mazariegos y el Nacional Ernestina García Viuda de Recinos, habrían gastado más de lo que tienen en ese rubro.

Considerando que son de referencia, y que atienden a pacientes de todo el país, en la lista también está el San Juan de Dios, que tendría disponible solo el 5.42% del presupuesto para cubrir el resto del año, y tiene una deuda con los proveedores de Q73 millones. El otro es el Roosevelt, al que le queda 11.94% de presupuesto para comprar medicina e insumos, y debe pagar a los distribuidores Q300 millones que les debe. Ambos hospitales, en sus emergencias atienden a diario entre 300 a 350 personas.

“Los proveedores han despachado medicamentos por poquitos, porque entregan conforme se les va apagando”, explicó el médico Zagreb Zea, presidente de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt. La situación les preocupa, pues el abastecimiento actual les alcanza para cubrir mayo; después de esa fecha temen llegar a la crisis que actualmente enfrenta el Hospital General.

Al momento han tenido problemas con la falta de reactivos para realizar pruebas de laboratorio, también anestesia, insumos que son necesarios para las cirugías.

“Estamos alertando, porque no quisiéramos llegar a un desabastecimiento en mayo y tener que cancelar una cirugía electiva, o no digamos, una emergencia, porque no se tiene lo necesario”, agregó Zea.

Negociación con proveedores

El desabastecimiento en los hospitales es debido a la deuda de arrastres que estos tienen con los proveedores de medicamentos. Por ello, el ministro de Salud, Oscar Cordón, se reunió ayer con los distribuidores del Hospital General, a los que se les adeuda más de Q70 millones por productos entregados a este centro asistencial.

Los proveedores expusieron los atrasos en los pagos y el requerimiento de coimas que en pasadas administraciones les exigían para poder agilizar los trámites, así como la intimidación para presentar las eventuales denuncias; por este último punto se habilitarán, dijo el ministro, varios canales para que puedan canalizar las quejas.

También se abordó el acelerar procesos administrativos dentro de la institución, y para ello un equipo del viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Salud trabajará hasta solventar los pagos pendientes con las empresas

En esta reunión los proveedores debieron entregar al hospital una lista de quiénes podían despachar inmediatamente insumos, información que también sería útil para hacer entregas y abastecer a otros nosocomios.

Cordón indicó que para el pago de la deuda ya se pidió la ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas, y se cuenta con el apoyo de la Presidencia en este tema.

Mientras tanto, ante la escasez de medicamentos en el Hospital General, este miércoles se trasladaron al Hospital Nacional de Antigua Guatemala a 12 pacientes que necesitan una cirugía, y se tiene coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Centro Médico Militar, que podrían apoyar en la recepción de pacientes para su atención y de ser necesario el traslado de medicamentos, dijo el ministro de Salud.

También se tiene el ofrecimiento de agencias de cooperación y de ayuda humanitaria para hacer donaciones de emergencia al hospital para no interrumpir la atención.

Érika Pérez, directora del Hospital General, señaló que los procesos para la adquisición de medicamentos podrían comenzar este viernes, con ese sentido de urgencia, para que los proveedores abastezcan lo antes posible.

De acuerdo con Cordón, el repunte de violencia y accidentes de tránsito de los últimos días ha llevado al colapso, tanto del Hospital General como del Roosevelt, por lo que hizo un llamado a la prevención de esos hechos. En el caso del primero, de los Q800 millones que tiene de presupuesto, dos terceras partes son para atender estas emergencias.

Reflejo nacional

La crisis que se ha manifestado en el Hospital General San Juan de Dios es un ejemplo de la red hospitalaria nacional, según dos expertos en el campo de la Salud consultados.

Adrián Chávez, analista y exviceministro de la cartera salubrista, atribuyó que buena parte de lo que está ocurriendo se debe a malas gestiones de la pasada administración.

“La situación que se está viviendo en hospitales como el San Juan de Dios es crítica, y en este caso particular se debe a la deuda heredada por la administración del hospital durante el gobierno anterior, esto genera desconfianza entre los proveedores y apatía a la hora de decidir concurso en algún evento de compra”, indicó.

La saturación de los hospitales del departamento central es un reflejo de la crisis sanitaria, y Chávez considera que en la provincia la situación es peor, por lo que algunos pacientes optan por trasladarse a la ciudad.

“Creo importante que el nivel central del Ministerio de Salud acuerpe a los responsables de la gestión financiera y de compras de estos hospitales, y los acompañe de cerca hasta la resolución de la crisis, y es probable que a este esfuerzo deba sumarse el propio Ministerio de Finanzas”, agregó Chávez.

Aunque hay algunos hospitales sin medicamentos, hay otros que tienen en bodega de materiales vencidos. Compras que, el entrevistado indica, en ocasiones no tienen un respaldo estratégico para su adquisición.

“Hay que entender que, a nivel local, los gobernadores, alcaldes y diputados distritales afianzan su poder negociando y apropiándose de plazas en ministerios como el de Educación o Salud. Inciden en las autoridades locales para que les permitan la contratación de sus cuadros políticos en puestos clave, como las gerencias financieras y los responsables de compras”, señaló.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, Julio Tejada, destacó que no es atribución del colegio hacer evaluaciones de la gestión hospitalaria, pero reconoció que es algo que afecta a los profesionales de la salud al momento de prestar sus servicios.

El médico dijo que sería prudente que los agremiados presenten sus quejas o denuncias ante ellos para poderle dar seguimiento. “Deberían de hacerlo, porque de esa forma tenemos documentación de todas las limitantes que tiene el personal médico para ejercer su práctica diaria”, agregó.