El IGSS implementa jornadas para detectar Covid-19 y deja de hacer diagnósticos en los hospitales de zonas 6 y 9

En los hospitales el IGSS de zonas 6 y 9 se han formado largas filas de trabajadores que sospechaba eran portadores del virus y los expuso a contagio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En las últimas semanas el Instituto Guatemalteco de Seguridad ha registrado un incremento importante en la atención de pacientes positivos para coronavirus, además; se le han formado filas de sospechosos de tener el virus en hospitales -trabajadores de empresas- esperando ser sometidos a pruebas.

En la emergencia por coronavirus una de las normas sanitarias básicas es evitar las aglomeraciones y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ha tenido ese inconveniente. Ahora implementarán las jornadas de Covid-19 en las empresas para evitar que los trabajadores acudan a los hospitales y se expongan alcontagio.

En un boletín de prensa las autoridades del IGSS explicaron: “Que de acuerdo a la necesidad de los trabajadores afiliados al Seguro Social para obtener un diagnóstico por Covid-19 en nuestros hospitales Juan José Arévalo Bermejo, en zona 6, y Hospital General de Enfermedades en zona 9, el IGSS hace saber de las medidas adoptadas para evitar las filas y aglomeraciones en las afueras de las unidades médicas con el fin de resguardar al personal de salud y los pacientes”.

El nuevo procedimiento establece que el patrono es quien debe gestionar la jornada médica de Covid-19 para sus trabajadores y así no exponerlos a contagiarse en los hospitales.

Proceso:

Los trabajadores deben abocarse con el área de Recursos Humanos o encargados de personal de su empresas para gestionar la visita de Equipo de Respuestas Inmediata (FRI) del IGSS a sus instalaciones de acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud.

Los patronos que requieren estas actividades de campo del FRI pueden coordinarlo a través de su área de Recursos Humanos la cual deberá de enviar la solicitud al Sistema Clínica de Empresas cuando no se hayan inscrito a dicho programa, al correo clinicasdempresas@igssgt.org adjuntando los siguientes datos:

Nombre, dirección y número patronal de la entidad. Nombre y número de teléfono del titular o encargada del Recurso Humano de la empresa con quien se coordinará la actividad de campo de la vigilancia epidemiológica. Listado completo del personal a evaluar, dirección domiciliar, DPI o número de afiliación.

Los hospitales del IGSS de zona 6 y 9 no realizan pruebas para diagnóstico de Covid-19 a requerimiento de las empresas que envían a trabajadores, aunque estos no presenten los síntomas de la enfermedad, por ellos el Seguro Social le solicita a los empleadores coordinar la prestación de los servicios de atención mediante mecanismo establecido.

Se pone a disposición el número 24151800 y la atención por Whatsapp empresarial 40550850 para apoyar las consultas.

“Esta semana me tocó ir al IGSS porque en la empresa en que trabajo hubo por lo menos dos contagiados de coronavirus, el problema es que fui a hacer fila al hospital de zona 9 en donde había más gente en la misma situación y solo nos mirábamos porque no sabíamos en esa espera quien porta o no el virus, es riesgoso y algo no aconsejable”, lamentó un trabajador de una compañía.

Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), expuso: “La medida es la idónea en esta fase porque lo que debemos evitar son los contagios, el virus está en su fase más intenta, entonces, el IGSS ya se desbordó y llegar al hospital sin estar enfermos es solo presentarse a pescar la enfermedad”.

El presidente de Vestex explicó que “a nosotros -el sector de maquilas y textiles- nos atendió adecuadamente y están tomando medidas que si no tiene síntomas mejor que se vayan a casa, me parece lógico”.

No es la primera vez en la emergencia que el IGSS efectúa jornadas en empresas, hace unas semanas en una maquila de San Miguel Petapa se detectó el brote de casos positivos y en un solo día se realizaron 900 pruebas a los trabajadores.