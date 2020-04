Instalan módulos para desinfectar a vecinos de Villa Hermosa ante amenaza del Covid-19

Una vecina de Villa Hermosa porta una mascarilla que le cubre toda la cabeza, ella procura salir de su casa solo para comprar alimentos. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Los vecinos de Villa Hermosa son más estrictos con las normas de protección ante el riesgo de contagio de coronavirus, en el bulevar principal cientos personas caminan portando mascarillas y guantes.

Las grandes áreas de afluencia de personas en Villa Hermosa son el mercado, dos supermercados y dos bancos que se ubican en el bulevar principal. En un día pueden concurrir cuatro mil personas en esa y esa dinámica de tránsito según las autoridades municipales es riesgo para una transmisión masiva.

Claudia Vásquez, de 72 años y vecina de Villa Hermosa, sale al mercado dos veces a la semana para abastecerse de alimentos, antes de la emergencia vendía macetas en el bulevar principal, pero la crisis truncó su negocio.

“Estamos en un momento difícil. Mi negocio de vender macetas se arruinó y prácticamente salgo a pedir comida al mercado y encima de esto temo porque me infecte de coronavirus porque sé que a nosotros los grandes -personas e la tercera edad- estamos en riesgo por esa enfermedad, por eso me cubro toda la cabeza”, lamentó Vásquez.

El vendedor de relojes Tranquilino Ajanel Rojas lleva 15 años de vender en el bulevar de Villa Hermosa y debido a la emergencia usa su mascarilla permanentemente y dejó de saludar a sus clientes.

“El que viene acá no debe tocar mi relojes y si quiere uno solo lo dejo que lo señale porque yo tengo 68 años y debo cuidarme porque si me da el coronavirus es mi sentencia de muerte. Acá estamos asustados porque hay seis casos cerca y no sabemos si anduvieron por el sector”, expuso Ajanel Rojas.

La demografía de la zona 7 de San Miguel Petapa en la que se ubican en un radio de cinco kilómetros las colonias Villa Hermosa 1 y 2 y Prados de Villa Hermosa causa preocupación debido a que solo en esa área residen 100 mil personas y puede causarse una transmisión masiva luego de confirmarse seis casos de coronavirus

La comuna de San Miguel Petapa empezó a instalar módulos de desinfección por los que deben pasar las personas y es un sistema de válvulas las que esparcen alcohol al 70 por ciento y amonio cuaternario. Estos, según el alcalde del lugar serán 20 con un costo de Q15 mil cada uno.

El alcalde de petapeño Mynor Morales indicó que el sistema de desinfección es idóneo para evitar que las personas se contagien por medio de contacto con ropa infectada.

“Es un sistema que se usa en invernaderos y por el que pasan los agricultores, entonces lo estamos usando con alcohol y amonio cuaternario que son substancias que erradican los virus y bacterias, esto no es tóxico parar las personas y es una forma de prevención”, justificó Morales.

Cuarentena

Las autoridades municipales coordinan el confinamiento de cuatro empelados de una funeraria vinculada al paciente 32 quien es uno de los 70 contagiados de coronavirus.

Las cuatro personas permanecen aisladas de sus familias y hasta el momento no presentan síntomas, pero aceptaron el confinamiento porque se relacionaron con el paciente positivo de Covid-19.

Dos agentes de la Policía Nacional Civil y dos efectivos de municipales fueron enviados a cuarentena porque interactuaron con e hermano de uno de los empelados de la funeraria, por prevención fueron aislados.

Además, en el condominio residencial en el que residía el paciente 32 y sus cinco familiares, también infectados, permanecen paramédicos y agentes de la Policía Municipal de San Miguel Petapa evaluando la evolución de los vecinos y determinar si hay o no otros casos sospechosos en los próximos días.