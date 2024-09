En medio de falta de recursos y leyes rezagadas, anuncian nueva política turística en Guatemala

Al menos siete leyes rezagadas en el Congreso y una política nacional retrasada son los saldos negativos del sector turístico en Guatemala, a pesar de que este aporta el 10 % del PIB, según el informe de Perspectiva Económica Mundial (WEO, por sus siglas en inglés). Erzi Espinoza, directora de Desarrollo de Producto del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), reconoce que el sector no está siendo explotado a su máximo potencial, por lo que es necesario crear políticas y estrategias que mejoren el sector turístico del país.

Entre estas medidas, se estructuró una Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible, la cual reemplazaría la creada en 2012 y busca cumplir con 12 objetivos en un plazo de 10 años. El anuncio se hizo durante el XV Congreso de Turismo, celebrado los días 23 y 24 de septiembre por la Cámara de Turismo (Camtur).

Las conferencias contaron también con la participación de Armando Culebro, presidente de la Comisión de Turismo de la Ciudad de México (CDMX) en Coparmex, México, quien explicó que los turistas actuales buscan tres aspectos en particular: la cultura, la naturaleza y la sostenibilidad. Por lo tanto, Culebro indicó que entre los puntos más importantes está la promoción del turismo sostenible y el desarrollo de una marca turística para el país.

La anterior política nacional, que abordaba el mismo tema, estuvo vigente desde 2012 hasta 2022. Definía al turismo como "motor del desarrollo económico y social de Guatemala" y consideraba la sostenibilidad como eje transversal. Sin embargo, Espinoza explicó que dicha política no tuvo éxito debido a la falta de herramientas que permitieran alcanzar los objetivos. La estimación de divisas por turismo en 2021, según datos del Inguat, fue de solo 489 millones de dólares debido al impacto de la pandemia, mientras que en 2023 ascendió a 1 mil 298 millones de dólares.

Además, a partir del 11 de octubre comenzará la evaluación del plan maestro de turismo, el cual incluirá la descripción de los proyectos específicos y el análisis del presupuesto ya definido. Durante el mes de octubre se determinará el destino del plan maestro actual, para comenzar con la nueva versión del plan en enero de 2025.

Tres décadas "tarde"

“Vamos 34 años tarde”, externó Adolfo Alarcón Marroquín, asesor jurídico del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), ya que mientras Costa Rica comenzó a implementar leyes determinantes para el turismo desde los años setenta, Guatemala está considerablemente retrasada en hacer del turismo un pilar esencial para la economía.

Dentro de la Política Nacional, expresó Espinoza, se han implementado cuatro ejes estratégicos, de los cuales deben derivarse 12 resultados que deberían ser visibles al concluir la política en 2037. Estos cuatro puntos son: gobernanza, aprovechamiento del potencial turístico, desarrollo y posicionamiento.

Con estos cuatro puntos, agregó la directora de Desarrollo del Inguat, se busca el fortalecimiento de la institucionalidad, la mejora de los planes administrativos de cada institución involucrada, la conservación de la cultura, el desarrollo turístico rural y comunitario, así como la creación de más hospedajes y la formación de guías turísticos. No obstante, para que esta política se cumpla, Espinoza recalcó la importancia del involucramiento de 14 instituciones, que aún deben asumir su responsabilidad dentro de esta propuesta.

Estas 14 instituciones pertenecen al Ejecutivo y, según Espinoza, han trabajado con ellas desde hace aproximadamente ocho meses. Entre estas, se encuentran el Ministerio de Cultura y Deportes, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Este último fue definido por Espinoza como clave para el desarrollo del turismo, ya que requiere de buenas carreteras, acceso a los sitios turísticos y más conexiones.

Gobernanza "no es suficiente"

Para Jorge Mario Chajón, director institucional del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra), es indispensable evaluar la Ley Orgánica del Inguat y buscar una reforma, puesto que la última se realizó en 2010. Asimismo, Lisardo Bolaños, coordinador técnico de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, expresó que la gobernanza no es suficiente. “Hay 7 iniciativas en materia de turismo en el Congreso, ¿es suficiente?”, se cuestionó Bolaños, quien además aseguró que es necesaria una herramienta que garantice la ejecución de estas propuestas, y no solo voluntad.

Bolaños mencionó que entre las iniciativas en proceso dentro del Congreso de la República están la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y las reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Además, indicó que la reforma a la Ley Orgánica del Inguat y a la Ley de Aviación se espera que entre en discusión en los próximos meses.

Por su parte, Ronny Rodríguez, director de Desarrollo Corporativo de Volaris, expresó que la infraestructura es crucial para el buen desarrollo turístico, y se enfocó en la necesidad de un cambio en el ámbito aeroportuario. Rodríguez argumentó que es necesario eliminar los impuestos de salida y separar la Dirección General de Aeronáutica Civil del aeropuerto, para que un ente autónomo se haga cargo de su administración.