En medio de la tercera ola de contagios, pacientes denuncian escasez de pruebas de coronavirus

El Laboratorio Móvil de la zona 11 de la capital reporta escases de pruebas de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

“Vine ayer y me dijeron que viniera hoy porque hay un límite de pruebas diarias”, asegura un usuario que llegó al Laboratorio Móvil del Ministerio de Salud, ubicado en el mercado de El Guarda en la zona 11 capitalina, en busca de un test para su madre, una persona de la tercera edad.

Testimonios como ese dan cuenta que las pruebas para detectar el covid-19 empiezan a escasear en Guatemala, donde se afronta una tercera ola de contagios que solo en las últimas 24 horas sumó mil 150 casos positivos y que en total acumula 232 mil 439 infectados.

Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló que desde hace una semana han recibido denuncias de escasez de pruebas diagnósticas, principalmente en laboratorios móviles implementados por el Ministerio de Salud.

Además, dijo que luego de las denuncias han hecho verificaciones que han determinado que hay “un número limitado de pruebas”, principalmente en el departamento de Guatemala, que incluye la capital.

“Es una situación sumamente preocupante a la que el Ministerio de Salud debe prestarle atención inmediata, porque representa una de las pocas estrategias que tiene el Ministerio para acercar los servicios a la población”, dijo Calderón.

Agregó que ante la situación que se vive en el país, Salud debe garantizar el acceso a las pruebas; además, añadió que cada día reciben entre seis y 10 denuncias por falta de acceso a ese servicio.

El Laboratorio Móvil del Ministerio de Salud, ubicado en el mercado de El Guarda, zona 11 de la capital, comenzó a reportar desabastecimiento de pruebas rápidas o de antígeno. Según algunos trabajadores, en los últimos días solo se les ha abastece con 125 pruebas diarias, por lo que deben entregar números a los pacientes, a quienes antes se les consulta si han estado en contado con alguien positivo. El horario de atención en el Laboratorio Móvil es de 8 a 14 horas.

Usuarios de ese lugar aseguran que han llegado en varias oportunidades en busca de la prueba, pero no corren con suerte y son regresados a sus casas con la duda de si son positivos o no.

Algunos usuarios creen que la falta de pruebas se debe a la alta demanda debido a la tercera ola de contagios.

Otra persona que prefirió el anonimato señaló que era la tercera vez que buscaba que se le hiciera la prueba a su hijo de 23 años, pero no encontraba cupo, por lo que optaron por ir al IGSS de zona 9, donde solo analizaron los síntomas y por no haber tenido contacto con alguien positivo solo le recetaron medicamentos para la gripe; sin embargo, es jueves se hizo el test en el puesto de vacunación móvil de la zona 11 y dio positivo.

“Como le miran la edad dirán que aguanta y ellos entre más se puedan economizar una prueba y un kit de tratamiento mejor (…) pero no va a andar infectando a todo mundo por desconocimiento de que tal vez si lo tiene” refirió una mujer, cuyo hijo dio positivo y se enteró tres días después de intentar tener acceso a un test.

Sin Kits médicos

Además, se ha establecido que quien de positivo recibe el kit de medicamentos para tratarse en casa, pero estos también son escasos.

“Ahorita ya no tenemos kits, dijo uno de los trabajadores del Laboratorio Móvil, quien asegura que su puesto es rotativo y por eso no saben desde cuándo no tienen esos medicamentos.

Algunos pacientes del laboratorio móvil son remitidos al centro de Salud de la zona 11, donde trabajadores aseguran que eso es un riesgo porque ellos no atenden esos casos.

Hasta ahora, según el portal Covid del Ministerio de Salud, se han hecho un millón 283 mil 260 pruebas de coronavirus y, según la cartera sanitaria, si están abastecidos, aunque no dieron Cantidades.

“El área de Salud Guatemala Central informó que cuentan con la existencia de Kits de medicamentos preventivos y pruebas para la detección de Covid-19”, dijo Comunicación Social de Salud.

Agrega: “a las personas que acuden a los servicios para la realización de las pruebas ahora se evalúa el riesgo de exposición, si se ha estado en contacto o no”.

Se llamó al director del área de Salud Guatemala Central, Augusto Contreras, pero no respondió su teléfono celular.