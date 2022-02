Epidemiólogos ven débiles las medidas sanitarias ante aumento de casos de covid-19

De acuerdo con José Ortíz, epidemiólogo del Observatorio Nacional de Salud expresó que los nuevos protocolos sanitarios implementados recientemente por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) “no tienen nada novedoso, el ascenso de los casos sigue en aumento” y agrega que lo presentado por la cartera salubrista que incluye al Ministerio de Educación con las nuevas medidas “no va tener ningún efecto ya que la curva va en aumento y no hemos visto que se abata” dijo.

Relajamiento social, poco control en los aforos de lugares públicos e incremento para realizarse prueba para detectar Covid-19 han sido las principales características reflejadas en los últimos días, y algunos expertos coinciden en que los nuevos protocolos avalados por el Ministerio de Salud para evitar los contagios son débiles y no existe registro de la ocupación en hospitales.

El profesional considera que las medidas implementas por el MSPAS “son en papel ya que no hay supervisión de esas medidas y mucho menos de los aforos y de los controles que se debe dar en los centros donde concurre mucha gente” y agregó que hasta el momento no se ha reportado saturación de hospitales lo que podrá interpretarse en “el cuadro es menos severo, entonces hay menos hospitalizados y en el aérea del intensivo” indicó.

Ortiz refiere que le relajamiento social no contribuye a disminuir los contagios y se deriva a que “la gente no confía en lo que le Ministerio dicta, de hecho, ya no le hacen caso y la gente opta por tomar sus propias medidas y tener sus propios controles para hacerse el hisopado”.

Medias drásticas

Para Iris Cazali, infectóloga del Hospital Roosevelt indicó que los nuevos protocolos para el Sistema de Alertas Sanitarias para la Atención de la emergencia por Covid-19 deberían ser más drásticas en “los municipios que están en alerta roja deben tener medidas para evitar mayor contagio y por supuesto mayor posibilidad de hospitalización” a fin de evitar la saturación de la red hospitalaria nacional.

Cazali puntualizó que si bien la variante “Omicrón es menor severa que Delta no quiere decir que no vaya a producir alguna enfermedad grave particularmente en los no vacunados y en los que tienen alguna comorbilidad” enfatizó.

De acuerdo con Alicia Chang, infectóloga de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (Agei), advirtió que para evitar la transmisión del virus “se deben tener una vacunación arriba del 70% y el parámetro del nivel de hospitalización es necesario incluirlo” refirió.

Con relación a los aforos en los restaurantes, bares, cine “nadie está fiscalizando si la gente se pone o no la mascarilla, y nadie está fiscalizando si están respetando los aforos” y agregó que cuando los aforos estaban más restringidos “la gente nunca los respeto. Ahora van a bajar la guardia, vamos a seguir igual o aumentar un poco los casos” dijo.

Las cifras

De acuerdo con datos proporcionados por el MSPAS hasta el viernes 11 de febrero el total de camas ocupadas era de 2 mil 247 de estás 1 mil 638 de casos moderados y 609 de casos severos; mientras que el número de camas disponibles es de 1 mil 657 de toda la red hospitalaria nacional.

Mientras que el viernes pasado se confirmaron 3 mil 983 casos y 16 personas perdieron la batalla contra el Covid-19, fallecimientos que se registraron en fechas anteriores; Guatemala alcanza los 50 mil 269 casos activos, con una tasa de mortalidad de 98.6 y un 2.3% de letalidad.

Las recomendaciones

Los expertos en epidemias recalcan que los guatemaltecos deben estar conscientes que el virus persiste y la cuarta ola podría ser más fuerte que la anterior por lo que le recomiendan a la población en general tomar las siguientes medidas a fin de frenar los contagios:

-Acercarse a los puestos de vacunación para que se le administre la dosis

-Evitar las aglomeraciones

-Utilizar la mascarilla

-Aplicarse alcohol gel y lavarse las manos constantemente

-Evitar reuniones familiares o con amigos

– Además del distanciamiento físico a no menos de dos metros en lugares públicos en alerta roja y de 1.5 metros en alertas naranja, amarilla y verde.