“Es doloroso”: el dramático relato de una mujer que perdió a su madre por covid-19 y dio aliento a pareja que ora por su hijo en el Parque de la Industria

Abigail Martínez Mejía, de 24 años, llegó esté jueves 26 de agosto al Hospital Temporal del Parque de la Industria para retirar los restos de su madre, quien ingresó a ese centro asistencial al mismo tiempo de su padre, quien fue dado de alta el miércoles pasado.

“Vine a traer el cuerpo de mi madre, ella falleció ayer. Pongámonos de rodillas todos porque muchos hermanos guatemaltecos están sufriendo de la misma manera que yo”. Esto no es broma, es doloroso que esto (el virus) se esté llevando a nuestras familias, porque aquí no importa, edad, género o si tienen o no dinero. Cuídense, si no es necesario no salgan, quédense en casa”, relató.

Añadió que la enfermedad atacó a toda su familia y que “fue terrible porque mis tres pilares estuvieron internados, mi papá salió ayer, pero mi madre murió y mi esposo es un sobreviviente de covid. Esto está terrible”.

Carmen Moscoso Pineda, de 35 años, quien trabaja en el Departamento de Lavandería del Hospital Roosevelt, se muestra optimista por haber salido del Hospital Temporal del Parque de la Industria.

También lea: Guatemala registra nuevamente más de 5 mil casos de covid-19 y la tendencia sigue al alza en agosto

“Me fue mal porque cuando ingresé fue doloroso ver a tanta gente luchado por su vida. Hay mucha gente y no hay espacio, no hay camas y le toca empezar con una silla hasta encontrar espacio. La situación está dura, porque uno mira que a su alrededor hay mucha gente muriendo y otros llorando porque no pueden ni moverse”, señaló Moscoso, quien dijo que en ese centro asistencial hacen falta insumos de limpieza y medicamentos.

Guillermo Cu, de 31 años, llegó esté jueves al Hospital Temporal del Parque de la Industria para internar a uno de sus tíos infectado de coronavirus.

Cu señaló que la atención en los hospitales debería de ser mejor, pues los presupuestos que se asignan cada año son considerables y cree que la corrupción es una de las causas del porque los hospitales están colapsando, al recordar que buscaron atención en el Hospital Roosevelt, San Juan de Dios y el de Amatitlán.

Una pareja de esposos llega todos los días a ese hospital en busca de noticias de uno de sus hijos de 37 años, quien desde hace dos semanas está internado en ese centro asistencial a causa del covid-19.

“Nosotros tenemos a nuestro hijo aquí grave, le clamamos a Dios que lo saque de aquí y que lo sane, pero es una situación muy dura y la gente que toma y que le gusta las fiestas debe entender que no son momentos para eso, porque esto no se lucha con armas, se lucha con fe”, comentó Joaquín Álvarez, quien junto a su esposa Maricela llegan todos los días al Parque de la Industria.

Lea también: Comunidad médica expone seis propuestas para contener la pandemia

El hospital temporal Parque de la Industria, habilitado en 2020 en Ciudad de Guatemala para atender la pandemia, aseguró en un comunicado que su “nivel de ocupación está arriba del 140 %”.

A ello se suma la situación de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, los dos más grandes de Guatemala, de igual forma desbordados por la atención a enfermos graves del SARS-CoV-2 pero también de otras emergencias como la violencia o los accidentes de tránsito.

Guatemala contabiliza hasta este jueves un total de 455 mil 263 casos confirmados de la covid-19 y 11 mil 694 fallecidos a causa del coronavirus, la cifra de decesos más alta de Centroamérica.

Vacunación

Guatemala llegó este jueves a la cifra de 982 mil 296 personas vacunadas completamente (dos dosis) contra el SARS-CoV-2, lo que representa el 6 % de la población del país y uno de los recuentos más bajos del continente, mientras los hospitales se encuentran abarrotados de pacientes graves de la enfermedad.

También lea: Qué se sabe de las ocho personas que han fallecido en la vía pública en agosto en Guatemala



El Ministerio de Salud guatemalteco precisó en su actualización de datos de la pandemia que, además de las 982 mil 296 personas con el esquema completo de vacunación, otros 3.2 millones de personas han recibido al menos una dosis de inmunización.

Guatemala tiene una población estimada de 16.3 millones de habitantes, por lo que, de acuerdo con la información oficial, solo un 6 % de su población ha sido vacunada con dos dosis contra la covid-19, uno de los tres peores registros de Latinoamérica según índices de entidades y organismos internacionales.