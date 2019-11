Escuelas de arte y grupos artísticos, en zozobra por inminente recorte presupuestario

Un estudiante toca su instrumento en el Conservatorio Nacional de Música, institución que pertenece a la Dirección de las Artes de Cultura y Deportes. (Foto Prensa Libre: Sergio Morales)

Las escuelas de arte, así como los grupos artísticos que pertenecen al Ministerio de Cultura y Deportes, temen que el próximo año sus actividades sean afectadas por el recorte financiero que se proyecta para esa cartera en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2020.

La propuesta de plan de gastos ya está en manos del Legislativo y sugiere una reducción millonaria para esa cartera, puesto que de Q644.6 millones que se le asignó este año quedaría en Q566.3 millones.

Dentro de las áreas que integran el Ministerio, una de las que más preocupaciones genera es la que tiene que ver con las artes, puesto que las asignaciones para los servicios de formación artística, de fomento de las artes y de difusión de las artes pasarán de tener Q82.6 millones en el 2019 a Q68.7 millones, Q13.9 millones menos, casi el 17% menos, algo que tenía años de ocurrir.

Directores y personal de las distintas escuelas de arte y de los grupos artísticos coinciden en que la disminución de recursos impactará de una u otra manera sus funciones, y, aunque algunos prefieren no hablar o no ser citados puesto que no se les ha comunicado nada de manera oficial por parte del Ministerio temen que para “sobrevivir” sea necesario recortar docentes y presentaciones en la provincia.

Maestros del Conservatorio Nacional de Música, Germán Alcántara, por ejemplo, afirman estar desde preocupados hasta indignados.

“Es una barbaridad, están matando el arte. Nos van a dejar totalmente en la calle, va a quedar dinero solo para sueldos y no para actividades”, señaló el maestro Héctor Castro, quien da clases de violín en el Conservatorio y es parte de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Castro se pregunta con qué fondos costeará la Orquesta las giras que hace a la provincia y lamenta que, en el Congreso, donde el presupuesto 2020 ya fue dictaminado favorablemente, “solo piensan en sus intereses y en ayudar a personas afines a ellos”.

Distribución presupuestaria 2020 para las artes

Renglón presupuestario Vigente 2019 Propuesta 2020 Servicios de Formación Artística 23,534,060.00 18,683,753.00 Servicio de Fomento de las Artes 36,000,991.00 32,700,437.00 Servicio de Difusión de las artes 23,115,178.00 17,330,300.00 Total 82,650,229.00 68,714,490.00

Fuente: MInfin

En la provincia

Vinicio Quezada, también maestro del Conservatorio, expuso que las escuelas que funcionan en varios departamentos dependen 100 por ciento del Ministerio de Cultura, por lo cual teme que estas tengan problemas para sostenerse el próximo año, sobre todo para el pago de maestros, arrendamiento de locales y compra de instrumentos.

A esas escuelas, asegura Quezada, asisten muchos niños y jóvenes de escasos recursos que han conformado pequeñas orquestas que hacen presentaciones con cierta regularidad.

El maestro afirma que el Ministerio de Cultura, hasta el momento, ha hecho una “buena gestión”, por lo tanto, el ministro Elder Suchité debería “terminar bien su mandato” y luchar para que no le rebajen más a las artes porque “el presupuesto que tenemos —las instituciones de arte— es poco y si nos recortan será peor”.

Añadió que, si bien es cierto, el Conservatorio es autofinanciable, se ha logrado gracias a la Asociación del Conservatorio que gestiona los recursos producto de los cursos de fin de semana; sin embargo, en la provincia esto no es posible.

Quezada se refirió al aumento de presupuesto del Ministerio de la Defensa donde se proyectan por lo menos Q200 millones más, lo cual “indigna porque no estamos en guerra”.

Menos maestros

Algunos directores de escuelas de arte que prefirieron no ser citados por temor a represalias indicaron que su principal temor es que la disminución de fondos repercuta en recortes de personal, específicamente maestros de las escuelas de arte, así como pedagogos y psicólogos que son fundamentales para atención y enseñanza de los menores.

“Algunos proyectos que se están programando dejarían de realizarse, contrataciones de talleristas, de maestros… estamos pensado que en eso nos podría afectar”, expuso Otto Arana, director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que actualmente tiene 150 estudiantes.

Lamentó que en cuestiones presupuestarias el Ministerio de Cultura siempre es el perjudicado, cuando las necesidades de las escuelas crecen en la misma medida que lo hace la demanda educativa de los niños y jóvenes.

Por su parte, la directora de la Escuela Nacional de Arte Dramático, Marilena Jerez, indicó que el Ministerio costea la totalidad de necesidades de esa institución que se resume al personal, energía eléctrica, agua, teléfono e internet.

Sin embargo, recordó que se ha hablado de un incremento salarial para los maestros este año, pero si se da el recorte difícilmente se concretaría cuando llevan años tratando de conseguirlo.

“Golpe fuerte”

La disminución presupuestaria también podría afectar el desenvolvimiento de los grupos artísticos que dependen del Ministerio de Cultura y Deportes, por ejemplo, de ballet, orquestas y marimbas de concierto.

Karla Dardón, secretaria general del Sindicato de Artistas del Estado de Guatemala, asegura que el gremio artístico que depende de la Dirección de las Artes recibió la noticia como un “golpe fuerte”.

Dardón, que a la vez es integrante del Ballet Guatemala, precisó que a los grupos artísticos se les dificultará la producción de nuevas obras porque para ello se requiere gastar en escenografía y vestuario, entre otros aditamentos.

“Lo triste en este caso es que, para ninguno de los gobiernos, el arte y la cultura son prioridad, no lo ven como algo fundamental para el crecimiento de nuestro país y eso está mal porque si al arte y la cultura si se le diera la importancia que merece habría menos delincuencia”, reclamó.

Esta situación, incluso, ha llevado a pensar a algunos directores y artistas a anhelar que el Presupuesto 2020 no sea aprobado para que de esa forma quede vigente el de este año.

Parte del problema, agrega Dardón es que los gobiernos y partidos políticos desconocen que existe una Orquesta Sinfónica Nacional y un ballet que tienen más de 70 años de historia y que existían, incluso, antes que el propio Ministerio de Cultura.

¿Se puede hacer algo?

Las autoridades del Ministerio, por su parte, aseguraron que si se aprueba tal como está el plan de gastos tendrán que ver cómo priorizan los gastos, aunque reconocieron que las artes será el rubro más golpeado.

El ministro Elder Suchité habló, por ejemplo de considerar recortes a aportes que normalmente se hacen para la organización festivales y presentaciones y también la contratación de personal 029, asignado para el pago de asesorías y servicios profesionales.

Por su parte el diputado Raúl Romero, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, dejó abierta la esperanza para pensar que el presupuesto del ministerio en cuestión sea modificado porque así suele suceder cuando el plan de gastos se discute en tercera lectura y redacción final.

“En ese momento los distintos bloques y diputados podemos presentar enmiendas”, indicó el legislador, no obstante, recordó que en el dictamen de la Comisión de Finanzas ya van recortes para muchas instituciones del Gobierno.

Añadió que históricamente ni el deporte ni las artes han sido prioridad para los gobiernos.

“Para muchos países del mundo, el tema cultural es una prioridad. El país que no fortalece, reconoce ni impulsa su cultura está condenado a la transculturización que después tiene consecuencias graves”, enfatizó Romero.

