Próximo gobierno confía en que el presupuesto sea aprobado

González Ricci, quien se encuentra en México participando en sesiones de trabajo con la Corporación de Financiamiento del Desarrollo Internacional de Estados Unidos ‒Opic, por sus siglas en inglés-, manifestó que el hecho de que el proyecto de presupuesto haya tenido un dictamen favorable en la Comisión de Finanzas del Congreso mide la temperatura de lo que se puede esperar en el pleno, el plan de gastos para el 2020 es de Q89 mil 773 millones 863 mil 400

“La línea es esperar que aprueben el presupuesto, eso nos permitiría a nosotros comenzar ordenadamente el otro año y no comenzar con un presupuesto al que habría que hacerle muchísimos cambios, de hecho, de aprobar préstamos nuevamente, entonces esto lógicamente sería más complicado”, dijo González Ricci.

El ministro de Finanzas designado señaló: “a pesar de que no es un presupuesto que nosotros hubiéramos hecho, que no está acorde a nuestro plan de innovación y desarrollo, vemos que no hubo malicia por parte de la Comisión, en el sentido de no dejarnos operar, sencillamente es un presupuesto que obedece al ejercicio de presupuesto abierto que hizo el gobierno actual”.

“Al final el día, como no tenemos ni bancada, ni diputados, yo diría que el plan a es que se apruebe; el plan b, que no se apruebe, y como la ley manda tendríamos que operar con el presupuesto vigente, lo cual sería más complicado porque tendríamos que hacer muchas readecuaciones a principio de año, y el plan c, que esperamos que no suceda, es que pueda tener modificaciones a normas presupuestarias”, señaló el próximo funcionario.

A consideración de González Ricci, de darse las normas presupuestarias estas buscarán amarrar la ejecución del gasto, lo que sí sería negativo, “porque el pueblo de Guatemala quiere resultados a corto plazo y necesitamos una herramienta presupuestaria adecuada para poderlo hacer”.

Presupuesto asignado

Dependencia

Dictamen

Proyecto

Diferencia

Presidencia de la República

Q241,300,216.00

Q244,000,000.00

-Q2,699,784.00

Ministerio de Relaciones Exteriores

Q631,469,276.00

Q632,953,045.00

-Q1,483,769.00

Ministerio de Gobernación

Q5,346,597,873.00

Q5,469,170,600.00

-Q122,572,727.00

Ministerio de la Defensa

Q2,813,266,403.00 Q2,868,143,400.00

-Q54,876,997.00

Ministerio de Finanzas

Q373,262,011.00

Q386,245,000.00

-Q12,982,989.00

Ministerio de Educación

Q17,295,828,933.00

Q17,771,526,325.00

-Q475,697,392.00

Ministerio de Salud

Q7,935,390,690.00

Q8,198,363,000.00

-Q262,972,310.00

Ministerio de Trabajo

Q663,271,135.00

Q664,277,000.00

-Q1,005,865.00

Ministerio de Economía

Q415,469,659.00

Q431,232,840.00

-Q15,763,181.00

Ministerio de Agricultura

Q1,283,219,178.00

Q1,334,532,000.00

-Q51,312,822.00

Ministerio de Comunicaciones

Q3,656,521,135.00

Q5,049,567,600.00

-Q1,393,046,465.00

Ministerio de Energía y Minas

Q90,649,328.00

Q91,882,000.00

-Q1,232,672.00

Ministerio de Cultura

Q566,330,273.00

Q560,273,000.00

Q6,057,273.00

Ministerio de Ambiente

Q171,244,213.00

Q211,780,000.00

-Q40,535,787.00

Ministerio de Desarrollo Social

Q1,629,533,511.00

Q1,252,100,000.00

Q377,433,511.00

Secretarías y otras dependencias

Q1,466,358,077.00

Q1,536,361,000.00

-Q70,002,923.00

Obligaciones a cargo del tesoro

Q30,798,170,190.00

Q30,202,778,190.00

Q595,392,000.00

Deuda publica

Q14,273,612,339.00

Q14,906,000,000.00

-Q632,387,661.00

Procuraduría General de la Nación

Q122,368,960.00

Q128,815,000.00

-Q6,446,040.00

Total

Q89,773,863,400.00

Q91,940,000,000.00

-Q2,166,136,600.00



Cuesta arriba

A pesar de la confianza del próximo gobierno en que se apruebe el plan de gasto del 2020, algunos diputados consideran que este no sería aprobado.

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ya fijó una postura para no aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, por varios factores como lo establecido en el capítulo 11 del plan que se refiere a los proyectos de la Alianza Público Privada, ya que se aprueba la emisión de Q6 mil millones en bonos para financiarlos.

El diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), manifestó que no quiere adelantar criterio de si la bancada va a poyar el plan de gasto o no, pero dijo que sí va a participar en el debate, y ahí considerará en que sí apoya y en que no.

“Vamos a hacer el debate y vamos a respaldar lo que corresponda. No acostumbro a anticipar criterios, voy a participar en el debate y si las condiciones son propicias para respaldarlo -el presupuesto-, lo haré”, señaló Conde Orellana.

González Ricci considera que desconoce si el presupuesto va a ser incluido en la sesión del martes, debido a que hay muchos diputados de viaje, por lo que este tiempo de espera le serviría para reunirse con bancadas y explicar lo necesario para tener un presupuesto acorde a las necesidades.

Presupuestos anuales

Año Miles de millones de quetzales 2010 54,283.2

2011 59,174.1 2012 60,047.4 2013 66,985.2 2014 68,695.3 2015 70,715.4 2016 71,347 2017 77,622.6 2018 78,391.5 2019 88,314.2

“Hemos tenido bastante comunicación con la Comisión de Finanzas y con el Congreso para tratar de entender la base por la cual fue hecho el presupuesto y los cambios que se hicieron, nuestra comunicación con diferentes bancadas y con la misma comisión es que, aunque no es nuestro presupuesto, sí necesitamos un presupuesto para operar desde el principio”, señaló González Ricci.

Añadió: “veremos en el momento como están los votos para irles a hablar a quienes dicen que no apoyan, inclusive con la UNE, que dice que no apoya, en su momento habrá que irles a platicar”.

González Ricci manifestó que mantiene el apoyo de las bancadas que firmaron el dictamen favorable, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Unión del Cambio Nacional (UCN), Todos, Alianza Ciudadana (AC), Movimiento Reformador (MR) y algunos parlamentarios independientes.

“Tenemos que tener un acercamiento en tercera lectura con las diferentes bancadas del Congreso para pedir el apoyo, los diputados son personas responsables, no sé si se agendará porque entiendo que hay varios diputados de viaje, pero ahora que regrese buscaré el acercamiento, porque no es un tema que favorezca al presidente electo, sino que favorece al país”, refirió.

