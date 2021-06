Estos son los requisitos que deben tomar en cuenta guatemaltecos que buscan vacunarse en el extranjero

Claudia López, ciudadana guatemalteca de 30 años, planificó durante dos meses su viaje hacia Nueva York, Estados Unidos con el objetivo de vacunarse contra el covid-19.

La idea desde un principio fue conversar con familiares que residen en ese estado para que le brindaran alojamiento por cinco días, quienes accedieron a recibirla y aparte le enviaron una invitación para que pudiera asistir a la graduación de un familiar.

López tenía su visa y pasaporte vigentes, cotizó los boletos de avión y los compró, luego empezó a informarse sobre los documentos que debía presentar tanto para salir como para retornar al país.

La guatemalteca aseguró que si no hubiera preparado con anticipación el viaje, probablemente no hubiera logrado tener todos los documentos necesarios a tiempo.

Además, comparte que en temas de costos, entre los pasajes de avión y las pruebas que debía presentar en ambos países gastó aproximadamente entre US$700 y US$800, pero varía depende a dónde la persona acuda a realizarse las pruebas y si debe pagar hospedaje o no, aclaró.

Clara Sofia Samayoa, gerente administrativa y ventas de la Agencia de Viajes Home Express Travel, quienes ofrecen paquetes específicos para el turismo de vacunas, comentó que en los estados donde están inoculando a turistas no es necesario hacer cita, solamente deben presentarse con su identificación al centro de vacunación de su preferencia.

En ese sentido, Maritza Orellana, asesora de ventas de la agencia de viajes Mundo Joven, dijo que son varios estados en los que los turistas pueden vacunarse por ejemplo: Florida, Nueva York, California y Texas.

Welcome to New York, your vaccine is waiting for you!

We'll administer the Johnson & Johnson vaccine at iconic sites across our city. With State authorization, we can get vaccines to tourists and make sure they have a built in souvenir to bring home with them. Let's get it done! pic.twitter.com/NCqIietY9R

— City of New York (@nycgov) May 6, 2021