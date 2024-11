“Estuve con él sin pensar que sería lo último”: hermano de Oliver André recuerda los momentos previos al accidente en centro comercial

La ausencia de Oliver André es un duro golpe para su hermano. “Me hará mucha falta porque más que mi hermano él fue mi ejemplo”, dijo entre lágrimas.

“Yo sé que nada lo va a traer de regreso, pero queremos que continúe lo legal", expresó Keneth de Paz este miércoles 20 de noviembre, durante el sepelio del joven de 22 años, quien murió en el accidente del centro comercial de la zona 11 el pasado domingo 17 de noviembre.

Su familia, asegura, implora porque haya justicia en su caso.

Sus amigos y familiares, e incluso su compañera de trabajo que sobrevivió al incidente, se reunieron para despedirlo de manera emotiva.

A las 15 horas de este miércoles 20 de noviembre, Oliver André fue sepultado en un cementerio en Amatitlán.

El suceso marca una vez más dolor para la familia de Paz Sabillón, que recién atravesó el fallecimiento de la abuela, y luego de la madre de los dos jóvenes, a inicios de este 2024.

Keneth aseguró que la perseverancia de Oliver André es ahora uno de los más valiosos recuerdos que conservará en su memoria.

El joven, dijo, solía viajar desde Amatitlán hasta el centro comercial día con día, con el fin de sostenerse y poder cubrir sus estudios. Su mayor sueño profesional era convertirse en abogado.

Un último momento juntos

Momentos antes de la fatídica tarde, Keneth recuerda que pasaron tiempo juntos: "Nos vimos antes de la tragedia; me pidió que fuéramos juntos a la iglesia y al salir nos despedimos y él se fue a trabajar", relató sin poder contener las lágrimas.

Oliver era una persona activa, a quien le gustaba salir a caminar, jugar futbol y le atraían los videojuegos.

"Me daba aliento para seguir y ahora ya no está para decirme qué hacer. La verdad me hará mucha falta. Él fue quien me corrigió, él era quien sabía a dónde iba, dónde estaba. Él era mi ejemplo siempre", relató.

"Se va alguien de nuestro grupo y jamás lo olvidaremos", expresó José Lima, uno de los amigos de infancia del joven fallecido, quien narró que se conocieron desde muy pequeños y que lo consideraba como su hermano.

Testimonio de sobreviviente

Con vendas en uno de los brazos y la cabeza, y aún con dificultad para moverse, Leslie Chajón, compañera de trabajo y quien se encontraba junto a Oliver al momento del accidente, también se hizo presente al sepelio.

Para Leslie sigue siendo insólito. "De hecho me estaba despidiendo de él, luego solo recuerdo que cayó un poco de escombros, que eso fue lo que me lastimó, y luego de eso salí corriendo por instinto", relató.

"Jamás imaginé que era un vehículo que venía sobre nosotros. A él —Oliver—, lastimosamente creo que no le dio tiempo de pensar porque, pues, la verdad que todo fue en cuestión de segundos, y el vehículo ya estaba abajo en el área donde estábamos nosotros", continuó diciendo.

Luego de sobrevivir al siniestro, la joven recién había sido dada de alta, pero quiso despedirse de su compañero y amigo. Aunque escapó del impacto del vehículo, sufrió varias lesiones que aún son visibles.

"Sigo recuperándome y todo. Han sido días bastante difíciles, bastante largos, pero de igual manera estoy agradecida con Dios por una nueva oportunidad, y con dolor de mi compañero. Oliver era un buen compañero, era alegre. Quiero pedir que se investigue lo que pasó", afirmó.