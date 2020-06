Falta de personal médico y aumento de casos de covid-19 agrava atención a pacientes

El hospital San Juan de Dios está al límite en atención a pacientes con covid-19, según la PDH.(Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Estamos haciendo todo lo necesario, pero el Hospital Roosevelt está llegando a su fin. El personal médico está batallando con todo. Están cansados, están agotados”, así se expresó ayer Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt.

Lo expuesto ayer por Barrientos ha sido una constante en las últimas semanas; sin embargo, la crisis parece comenzar una etapa más crítica.

En el caso del Roosevelt, según explicó Barrientos con la voz entrecortada, es que la gran cantidad de casos de covid-19 los ha llevado a tener falta de personal médico. Muchos de ellos, aseguró, están en cuarentena o se han contagiado.

El miércoles por la noche, durante la conferencia de prensa diaria, German Schell, viceministro de Hospitales, actualizó que la cantidad de médicos positivos asciende a 150, para totalizar 225 casos de personal en general afectado.

La situación del Hospital Roosevelt, según Barrientos, ha llevado al personal a conseguir cilindros de oxígeno, más ventiladores, manómetros y glucómetros.

“No es que no estemos haciendo nuestro trabajo. Estamos haciendo lo necesario, pero llegamos al límite; ya nadie puede”, expresó.

Caos

Jorge Ranero, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, afirmó que en el sistema de Salud hay “caos”, y que entre más casos de covid-19 se reporten, más personal médico se contagiará.

Agregó que los hospitales que atienden casos de coronavirus solo están funcionando con el 30 por ciento de personal.

“Pensábamos que en la segunda semana de junio iba a bajar el pico de la pandemia en el país, pero se prolongará hasta la tercera semana, porque no hay medidas adecuadas de confinamiento. El Gobierno ha equivocado a la población al hablar del Transmetro y reanudar el tema de construcción, y no estamos en contra, pero esto se debe hacer hasta que se controle el problema sanitario, pero eso no se menciona. La población cree que ya vamos saliendo, y no es así”, señaló.

Prensa Libre se comunicó con uno de los médicos que labora en el Parque de la Industria y que prefirió no identificarse. Comentó que son 45 médicos en diferentes turnos, y cada uno tiene a su cargo 30 pacientes. Además, muchos de los profesionales no han recibido salario desde que comenzó la emergencia en el país.

“Unos siete han recibido salario, pero varios han dicho que ya no renovarán su contrato en julio, por las condiciones en las que laboran. Los que han resultado positivo al coronavirus se van a la Casa de Ronald McDonald, en donde se les permite estar debido a esta emergencia, o se van a sus viviendas para hacer la cuarentena, si tienen síntomas leves”, explicó.

Poca fuerza de trabajo

En el caso del Hospital Roosevelt, Barrientos dijo que a pesar de que cuentan con personal altamente capacitado, solo hay tres intensivistas y un neumólogo, ambos con contrato de cuatro horas, y se quedan después de su horario de forma voluntaria.

Manifestó que actualmente los médicos atienden a 140 pacientes críticos, de los cuales 70 permanecen en el intensivo, y el pasado miércoles se reportaron 13 muertos.

En relación con los contagios entre los profesionales, tienen déficit de entre 800 y 900 personas, entre médicos y enfermeros.

“Nuestro personal, lamentablemente, se ha infectado; no dentro de la institución. Hemos enviado a cuarentena a personal médico, y eso merma la fuerza de trabajo; es por eso que se hacen las gestiones para contratar más personal, pero se han hecho recortes presupuestarios”, explicó.

Además, hay otros que padecen de otro tipo de enfermedades. La tarde de ayer, Barrientos dijo que autoridades del Ministerio de Salud se comprometieron a dar una solución en un lapso de 96 horas, ya que se trabaja en un “plan nacional” para desfogar los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt.

“Por el momento, se va a trasladar a pacientes al Parque de la Industria y al Hospital de Cuilapa, Santa Rosa. Estamos viendo en qué condiciones están los pacientes, para que reciban mejor tratamiento. Esto se está desbordando, y tal vez con esto se mejore un poco más”, puntualizó.

Insuficientes médicos

Ranero aseguró que en el país la cantidad de médicos es insuficiente. Afirmó que solo hay 32 intensivistas a nivel nacional, de los cuales 22 van a colaborar de forma voluntaria en los nosocomios.

“Solo hay un intensivista en Villa Nueva y en Quetzaltenango. En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hay 14, pero en el Parque de la Industria no hay ninguno .

“Siempre han sido insuficientes”, añadió.

Similar situación

Zulma Calderón, delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos en temas de hospitales, aseguró que el Hospital General San Juan de Dios está de igual manera al borde del colapso, y pide que se habiliten más espacios o que ese centro asistencial se deje únicamente para la atención de pacientes con covid-19.

Calderón aseveró que el personal de ese hospital también atiende al resto de enfermos, ante la falta de médicos.

“Se encuentran ingresados 90 pacientes con covid-19. No se hacen traslados al Parque de la Industria, porque está saturado. El San Juan de Dios se vio en la necesidad de abrir cinco alas más, para dar respuesta a la demanda”, manifestó Calderón.

La funcionaria dijo que se ha llegado “al punto de quiebre”, y si no se toman medidas urgentes, se llegará a una situación en la cual los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios no podrán atender más.

Refirió que en el San Juan de Dios se establecieron horarios para que los pacientes con otras enfermedades puedan utilizar los equipos de rayos X, ya que deben ser desinfectados después de que pacientes con coronavirus los han usado.

Ven alternativas

Jorge Ranero dijo que actualmente hay 400 estudiantes de medicina de diferentes universidades que cerraron pensum y solo les falta el examen privado y la tesis, pero son los que pueden obtener un “colegiado condicionado” que el Colegio de Médicos y Cirujanos aprobará para que apoyen en la emergencia por coronavirus, aunque esperan que autoridades de Salud les ofrezcan salario.