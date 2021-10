Giammattei afirma que identificaron a agresores de salubristas en Fray Bartolomé de Las Casas y que interpuso denuncias

Giammattei añadió que “hace falta la conciencia del ciudadano de quererse vacunar”.

Afirmó que hay vacunas y manos para ponerlas, “lo que nos hace falta son brazos”.

“Mirábamos el ataque del que fue objeto un grupo de enfermeros del Ministerio de Salud, donde trataron de desnudar y violar a una enfermera los comunitarios, destruyeron los termos, destruyeron todas las jeringas, destruyeron todas las vacunas porque no se quieren dejar vacunar”, señaló.

Agregó: “Perfecto, no se van a vacunar, pero que no pidan que el gobierno invierta un cochino centavo en esa población, ya presenté las denuncias públicas en el Ministerio Público (MP), ya tenemos identificados a los líderes y estoy pidiéndole al MP que agarre a esas personas y las procese, porque no solo fue el intento de asesinato, no solo fue el intento de violación, la destrucción de la propiedad pública, sino que encima de todo se dieron el lujo de arruinar el vehículo y ocasionar otros daños”.

“Si no se quiere vacunar la gente, que no se vacune, se quieren morir, que por su gusto se quieran morir, que lo entierren parado”, enfatizó el funcionario.

Dijo que si no quieren la vacuna que no destruyan, “porque otros sí quieren”. Recordó que la vacuna es voluntaria, “pero eso sí, que no ataquen, que no destruyan, porque si no la quieren, no la quieren, si quieren que ellos y sus hijos se mueran es su problema”.

Afirmó que están retirando de esa comunidad los servicios, porque según el mandatario, ellos ya demostraron que son personas que quieren ocasionar daño al personal que está llegando a trabajar.

Resaltó que las denuncias penales ya fueron presentadas y esperaría que en los próximos días el MP emita las ordenes de captura “y se les vaya a capturar”.

Indicó que no puede haber policía y Ejército “detrás” de cada vacunador y recordó que el miércoles de la semana pasada soldados fueron a vacunar de puerta en puerta en San Gaspar Ixchil, Huehuetenango, pero no fue como esperaban y desecharon un frasco con los sobrantes, porque no aplicaron todas las dosis.

Otros temas

En otros temas, resaltó la donación de Taiwán que consiste en cien concentradores de oxígeno y anunció que en el presupuesto del año entrante está contemplado el primer helicóptero de rescate “en la historia de este país”.

También dijo que ha bajado la curva de contagios y con una positividad que está por debajo del 20%.

Aseguró que ha aumentado la cantidad de pruebas de covid-19 con más de 18 mil diarias. Según él, ha aumentado la vacunación, aunque no en los números que estamos.