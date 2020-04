Giammattei amplía restricciones por coronavirus en Guatemala durante Semana Santa

No que no pues señor presidente. Ud cree q la gente con tortrix come los 3 tiempos mientras ud y su gabinete y ricos comen delicioso . Su pueblo al q casi se le salieron las lágrimas el día de su nombramiento se muera de hambre sin trabajar. Muchos guatemaltecos vivimos de trabajar fuera de nuestros hogares. Basta ya de que sigan metiendo este virus en la mente de su pueblo. Si usted cree en Dios q michas veces hace alusión a su nombre viva en paz y dejé vivir.