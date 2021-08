Giammattei anuncia estado de Calamidad con restricciones de horario de 22 a 4 horas, reuniones y otras medidas

Dijo que han visto casos graves en gente joven, y los casos en niños de 0 a 17 años se duplicaron en julio.

Según él, el sistema de salud sigue sufriendo la presión y una calamidad para la que nadie estaba preparado. Dijo que hay 2 mil 511 camas para atender el covid-19, 977 más a la que había, y el un número continuará en aumento.

Añadió que entre el 10% y 15% de las personas positivas requieren atención hospitalaria y un 3% a 5% cuidados intensivo.

Estado de Calamidad

El mandatario indicó que las instituciones rectoras de la salud así como la comunidad en general deberán aplicar medidas para evitar que continúen su propagación y con ello reducir el impacto sanitario, en ese sentido, este viernes 13 de agosto en Consejo de Ministros decidieron declarar el estado de Calamidad en todo el territorio de la República de Guatemala por un plazo de 30 días y que estará enfocado específicamente en la adopción de medidas para la contención y la atención de la pandemia de conformidad con la ley de orden público.

Medidas

Durante el plazo del Estado de calamidad se establecen las medidas siguientes de atención y prevención.

El Ministerio de Salud como ente rector de la salud de Guatemala deberá ejecutar todas las acciones necesarias a fin de prestar los servicios públicos indispensables para mitigar la propagación del virus identificado como covid-19 y sus variantes que provocan la enfermedad en los habitantes de la República de Guatemala.

Se emitirán las medidas sanitarias y restricciones necesarias para limitar el acceso a los lugares que se informen fijando los horarios de locomoción y los medios de transporte permitidos.

Se están enfocando a aquellas actividades donde se concentra la mayor cantidad de contagios como lo son las reuniones sociales o recreativas que no son necesariamente esenciales.

Limitación de horario

Se limitará la locomoción a partir de las 22 horas del día hasta las 4 del día siguiente con las excepciones que quedarán establecidas a partir de las disposiciones presidenciales que serán publicadas este sábado en el Diario Oficial. Esta medida de delimitación de la locomoción tomará vigencia a partir del domingo 15 de agosto.

Las medidas están enfocadas a la contención del virus sin afectar el sistema de Justicia, las actividades económicas y la prestación de servicios públicos entre otras actividades esenciales.

Los aforos deberán cumplirse de acuerdo con lo ya establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el tablero de alerta sanitarias vigente.

Se limitan las concentraciones de personas, se prohíbe o suspende toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de eventos y reuniones.

Conforme las disposiciones presidenciales se exceptúan las manifestaciones públicas siempre y cuando lleven la debida notificación y cumplan con las medidas sanitarias necesarias y que garanticen a la vez la libertad de locomoción de los terceros.

Se establecen precios mínimos y máximos para los artículos, bienes suministros o servicios que tengan algún tipo de relación en la prevención del tratamiento, la contención y respuesta al covid-19 y sus variantes que provocan la enfermedad, como procedimientos médicos relacionados así como evitar el acaparamiento de los mismos para lo cual el Ministerio de Economía y sus dependencias deberán coordinar con los demás entes del Estado el cumplimiento de dichas medidas.

Se ordena al Instituto guatemalteco de Migración, la Dirección General de Aeronáutica Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que con apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército de Guatemala coordinen con el Ministerio de Salud la vigilancia y monitoreo de los puestos fronterizos los puertos y aeropuertos con relación a los viajeros y tripulantes procedentes de países con casos confirmados de coronavirus, especialmente de esta variante -delta- que está afectando en la actualidad.

El Ministerio de Gobernación deberá elaborar y aplicar planes de seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y de sus bienes; además, todas las acciones administrativas y de seguridad que se efectúen conforme al presente decreto gubernativo deberán realizarse

Respetar las medidas

Giammattei hizo énfasis en que es fundamental respetar las medidas de bioseguridad como el uso correcto de la mascarilla, la higiene de manos y el distanciamiento social.

El presidente convocó al pleno del Congreso de la República para que conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente decreto gubernativo, pero “desde ya hago la rogativa al Congreso de la República que ayude a detener esta pandemia aprobando el presente acuerdo”.

Añadió que la vacuna no evita el contagio, pero disminuye el riesgo de muerte, según él, a las 18:30 horas de este viernes 13 de agosto “hemos vacunado a 3 millones 175, mil 709 personas y seguimos aumentando, sólo en el día de hoy superaremos a 90 mil personas vacunadas, agradezco profundamente a las personas que se están acercando a los puestos de vacunación, mayores de 35 años o aquellos sectores que no contando con esa edad tienen la autorización porque son sectores que nos ayudarán a mantener la economía y la reactivación de nuestro país”.

Dijo que próximamente seguirán bajando las edades hasta llegar a los 18 años para que poder tener cubierto a más de 10 millones y medio de personas que son el grupo objetivo, “al día de hoy hemos llegado prácticamente al 25% de ese grupo objetivo vacunado, pero ojo la vacuna previene la muerte no la enfermedad, aquellos que ya se pusieron la vacuna y piensan que no les va a dar coronavirus y se quita la mascarilla iban a fiestas y reuniones, tengan la certeza que probablemente tendrán la enfermedad, probablemente mucho más liviana que si no tuvieran la vacuna.

Añadió que esta variante delta tiene una particularidad, afecta a la gente joven y a los niños, es mucho más agresiva que las otras tres variantes que hasta el momento se han detectado en el mundo.

Cruce de datos

Giammattei agregó que según un informe que el Ministerio de Salud presentó este viernes 13 de agosto en Consejo de Ministros, da cuenta de que desde el primer caso, detectado el 13 de marzo del año recién pasado, a la fecha se han registrado 403 mil 348 casos acumulados, con una tasa de letalidad del 2.7 %, que representa 10 mil 960 casos de personas que lamentablemente han fallecido.

Sin embargo, los datos dichos por el mandatario no concuerdan con el tablero en línea marca 407 mil 564. Mientras que el dato de fallecidos es de 11 mil 6.

Dijo que el semáforo de alertas covid-19 muestra que el país está en rojo en la gran mayoría de municipios. “Tan solo ayer, 12 de agosto, se registraron 4 mil 358 casos nuevos, con un índice de positividad de las pruebas efectuadas del 35 %”.

Mientras que los datos del 12 de agosto publicados este viernes dan cuenta de 4 mil 216.

Previo a la cadena nacional, el economista Edwin Matul, exgerente del Banco de Guatemala, dijo que se vuelve con la misma polémica del año pasado, y en ese entonces la gran justificación era aplanar la curva, se fortalece el sistema sanitario, se cuenta con más hospitales, y habría ayudas sociales a las personas, algo que no está ahora.

Recordó que hace un año con las medidas restrictivas se esperaba que todo ese aplanamiento, habría buenos hospitales, la parte sanitaria fortalecida y lo más importante que la población estuviera vacunada con 30%, pero ahora las circunstancias son distintas que el año pasado y “yo creo que la misma gente está en incapacidad de absorber o de aceptar ese tipo de medidas”.

Precisó que hay personas que pueden estar encerrados en casa y trabajar desde ahí, pero hay muchas personas sobre todo en la economía informal que no pueden hacerlo, con circunstancias muy distintas.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), también consultado previo a la cadena, señaló que es preocupante la situación en el sentido que no allá establecido la infraestructura necesaria para atender a la población afectada principalmente y es lo que se está fundamentando a tomar este tipo de medidas.

“Realmente no hay suficientes camas y se deberían de tener tres mil camas, y estas medidas tienen un impacto devastador económico del país e implementarse de manera sorpresiva no permite hacer una planificación, y más bien deberían mantener medidas de emergencia para adquirir equipos, camas, y contratar más personal porque es una cuestión de falta de atención a los pacientes teniendo los recursos”, enfatizó.

Directivos de la Gremial de Restaurantes, adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala, expusieron que como sector han actuado, llevado un control estricto con los protocolos de los negocios agremiados, con sellos de seguridad y han coordinado con la vacunación con más de dos mil 500 colaboradores y aun así siguen restringiendo.

“Tenemos las intenciones siempre de ser parte de la solución; no podemos negar lo que sucede a nivel hospitalario y recurso humano de hospital, como la ocupación. Tampoco negamos el conocimiento de la rapidez con que se replica el virus con la variante delta. Nosotros enviamos a varios ministerios planes de acción, nos adelantamos todo el tiempo, y nos recibieron los planes, pero como siempre estamos a la espera de la resolución”, comentó Andrea Stella vicepresidenta de la referido gremial al ser consultada.

Datos de la pandemia en Guatemala

El Ministerio de Salud informó este viernes 13 de agosto que en laboratorios públicos y privados en las últimas horas se practicaron 11 mil 906 pruebas para detectar casos de coronavirus. De esta cantidad de pruebas, 4 mil 216 dieron positivo para covid-19.

De las últimas horas se reporta una personas fallecida y de fechas anteriores se registran 45 decesos por la enfermedad.

Con este dato, Guatemala suma los 11 mil 6 muertos por el coronavirus. Actualmente el país registra 41 mil 956 casos activos de covid-19. Los casos acumulados registrados son de 407 mil 564, los casos recuperados son de 354 mil 599.

La incidencia acumulada es de 2 mil 417.6 casos por cien mil habitantes; la tasa de mortalidad, de 62.1 fallecidos por cien mil habitantes; y la letalidad, 2.6%.