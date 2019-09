Gobierno podría comprometer Q50 millones para presupuestar a 5 mil salubristas

Doce puntos del país fueron bloqueados el miércoles por salubristas, causaron caos vehicular e impidieron el paso de los guatemaltecos. La movilización tenía un objetivo: presionar a las autoridades de Salud para que cumplieran con el traslado de trabajadores por contrato a plazas permanentes.

No deje de leer Salubristas bloquean varios puntos del país Eddy Coronado 18 de septiembre de 2019 a las 03:06h

La medida tuvo éxito. Según Luis Alpírez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, se lograron acuerdos después de que el diálogo se había roto con las autoridades de Salud.

Entre los puntos alcanzados está encontrar el mecanismo técnico, administrativo y financiero para hacer viable el cambio de los trabajadores durante este año. Son 8 mil plazas las que los salubristas piden sean trasladadas, sin embargo, de no lograse la totalidad esperan que se haga con 5 mil.

“Estamos haciendo votos de mutua confianza para retomar el proceso en beneficio de los trabajadores, sin demeritar la atención que debe haber en los hospitales. No queremos sacrificar ningún recuso que venga a quitar la atención en los servicios de salud”, indica Alpírez.

Los acuerdos se alcanzaron durante una reunión que fue mediada por el Ministro de Trabajo, y en la que participaron los representantes de la cartera del Tesoro, el Ministerio de Salud y los sindicalistas.

“Lo que sí dejamos claro, porque nos lo pidieron, es que no se va a transferir ningún dinero que afecte la prestación como tal de los servicios de Salud. Creo que hay partidas específicas para recurso humano y por allí estamos buscando las posibilidades”, dice Alpírez.

El titular de la cartera de Salud, Carlos Soto, señala que luego de la reunión se logró establecer de nuevo la mesa de diálogo para darle solución al tema del traslado de los salubristas. Sin embargo, es enfático en decir que se ocupará de seguir con el proceso administrativo para hacer el cambio de renglón de los trabajares y concluirlo este año, “siempre y cuando nos juntemos con el gobierno de transición y ellos estén de acuerdo con el nuevo proceso”.

“Tengo que hablar con el nuevo gobierno para ver si están de acuerdo con el nuevo proceso”, Carlos Soto, ministro de Salud.

El ministro no garantiza que el traslado se lleve a cabo este año, pues no se tiene el recurso económico para hacerlo, además de que no daría tiempo para hacerlo en su gestión.

“Si fuera factible pasar los 5 mil (trabajadores) lo hubiéramos hecho, pero no existe la posibilidad, es demasiado pisto, son entre Q38 millones y Q50 millones”, los que se requerirían, señala Soto.

Por ahora, no se puede evaluar el impacto financiero que tendrá el traslado de los trabajadores al reglón 011 -plaza en la que además del salario mensual, tienen derecho a prestaciones de ley-, hasta tener la solicitud ingresada al Ministerio de Finanzas, indica Víctor Martínez, ministro de Finanzas.

“Hay que analizar dos cosas: espacio de presupuesto y la fuente de financiamiento, que se analizará en su momento cuando se reciba la solicitud”, menciona Martínez.

5 mil trabajadores por contrato piden pasar a plazas permanentes.

Además, para hacer el traslado de los trabajadores al renglón 011 se debe cumplir con varios requisitos, los cuales están bajo la supervisión del Ministerio de Salud, la Dirección Técnica del Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio Civil -Onsec-.

Son 22 pasos, de los cuales 12 están a cargo de la cartera de Salud, y Soto menciona que solo se ha logrado cumplir tres de ellos.

Se tiene previsto una nueva reunión este viernes, en la que se definirá “la salida” al cumplimiento de un acuerdo que fue firmado en diciembre pasado con el ministro de Salud, Carlos Soto, y que Alpírez ha afirmado que debe cumplir durante su gestión.

“Hicimos un compás, porque obviamente estamos negociando, porque era lo que se había roto. Si mañana (hoy) no alcanzamos el acuerdo final, las bases tomarán sus propias decisiones”, agrega el sindicalista.

Hasta ahora los salubristas no han tenido acercamientos con el ministro de Salud electo, Hugo Monroy, quien tendría que darle continuidad al traslado de los trabajadores al renglón 011. Soto también ha intentado dialogar con las nuevas autoridades para exponerle este y otros temas, pero lo ha conseguido.

La guía

Los acuerdos del gobierno con salubristas incluyen 22 pasos a cumplir para otorgar las plazas laborales

Diagnóstico por unidad especializada de personal temporal a permanente Diagnóstico por unidad especializada de puestos vacantes Análisis comparativo de necesidades de personal por unidad especializada contra puestos y vacantes Análisis de creaciones y supresión de puestos Análisis financiero de las acciones de puestos Análisis de asignaciones de puestos temporales Dictamen técnico de recursos humanos Dictamen del área financiera Dictamen de asesoría jurídica Registro de las acciones de puestos en Guatenóminas Elaboración de modificaciones presupuestarias y de documentación de soporte de esta Solicitud de las acciones de puestos Ingreso del expediente a la Dirección Técnica de Presupuesto Verificación de la información del expediente Análisis y determinación de la viabilidad financiera de las acciones de puestos Elaboración de providencia de viabilidad financiera de las acciones de puestos Otorgar viabilidad financiera en el sistema de Guatenóminas y trasladar el expediente a la Oficina Nacional de Servicio Civil Análisis y aprobación de las acciones de puestos Elaboración de providencia de la asignación de fecha de vigencia de las acciones de puestos Asignación de fecha de vigencia en el sistema de Guatenóminas Realizar el proceso de aprobación de modificación presupuestaria Realizar el proceso de la toma de posesión

Contenido relacionado

>Salubristas protestan por mejora salarial y causan atasco vehicular

>Salubristas reciben su primer pago del incremento salarial

>Escuelas dañadas, personas heridas y bloqueos en carreteras es el saldo de conflictos durante las elecciones