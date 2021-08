Gobierno no negocia la compra de más vacunas contra el covid-19

Ente los argumentos que se esgrimían antes del 1 de julio, cuando se aprobó el decreto 8-2021, era que por no contar con esa normativa las casas farmacéuticas no querían vender esos fármacos a Guatemala, y por esa razón solo se había podido comprar a Rusia las vacunas Sputnik V.

Han pasado 40 días desde que el Congreso aprobó el decreto 8-2021, Ley de exención de responsabilidad y creación de mecanismo de compensación por el uso de vacunas contra el coronavirus; no obstante, hasta ahora el Ministerio de Salud no confirma que se esté avanzando con la negociación y consecuente compra de vacunas contra el covid-19.

Ayer, funcionarios del Ministerio de Salud, en concordancia con declaraciones del presidente Alejandro Giammattei el pasado domingo en una televisora local, reconocieron que, aunque hay negociaciones, ninguna ha avanzado para garantizar la proveeduría de vacunas contra el covid para los próximos meses.

Entretanto, la mayoría de las vacunas con las que cuenta el país son producto de donaciones de países amigos, principalmente Estados Unidos.

No es cuestión de recursos, ya que el Ministerio de Salud cuenta con casi 60% sin ejecutar del presupuesto asignado para la compra de vacunas.

Con la renegociación del contrato con Human Vaccine, ya no se pagarán Q614 millones que estaban comprometidos, y eso significa unos Q902 millones del presupuesto aprobado por el Congreso el 12 de enero de este año que están disponibles para compra de más vacunas contra el covid.

Si no se utiliza ese dinero para fin de año, su destino sería el fondo común.

Giammattei, el domingo, sobre el fracaso de las negociaciones para compra de vacunas hasta ahora, se excusó diciendo que la farmacéutica Pfizer pide un requisito que obliga al país a “renunciar a la soberanía” para acceder a las dosis del fármaco, sin ampliar respecto de a qué exigencia se refiere.

“La ley que pasamos en el Congreso nos ayuda con Johnson & Johnson, pero no nos ayuda con Pfizer, porque nos pone un requisito que no podemos renunciar a la soberanía del país que es lo que nos piden, algo a lo que no podemos acceder”, comentó el mandatario.

Aunque en palabras de Giammattei la Ley de exención de responsabilidad y creación de mecanismos de compensación para el uso de vacunas contra el coronavirus —exigida por las farmacéuticas estadounidenses— ayudaría a adquirir las dosis de Johnson & Johnson, no confirmó ninguna negociación con esa casa farmacéutica.

Esta fue la misma información proporcionada por la viceministra administrativa de Salud, Nancy Pezzarossi, en la citación con la Comisión de Previsión Social del Congreso al ser cuestionada sobre nuevos contratos.

Pezzarossi dijo desconocer sobre negociaciones con Johnson & Johnson, y agregó que las exigencias de Pfizer son “muy altas”. Al igual que el mandatario, no detalló cuáles son.

Se “descomprometen”

Hasta el momento, Guatemala ha pagado al mecanismo Covax Q86.2 millones. El primer pago de Q83.5 millones se hizo en el 2020 y el resto en un segundo desembolso efectuado en marzo del 2021.

Con Covax, el país tiene asegurada la vacuna para el 20 por ciento de la población meta. Sin embargo, hasta el 5 de agosto se habían recibido únicamente un millón 88 mil 670 de dosis compradas.

Con el contrato hecho con la empresa rusa Human Vaccine para la compra de la vacuna Sputnik V, con el que se pretendían adquirir dosis para ocho millones de guatemaltecos, el MSPAS pagó Q614.5 millones, que representan el 50 por ciento de la compra total, pero al momento se han recibido únicamente 900 mil vacunas de la primera dosis y 60 mil de la segunda.

Al recibir las primeras cuatro millones de dosis, el MSPAS tendría que pagar el 50 por ciento restante; sin embargo, por el incumplimiento de entregas, la viceministra Pezzarossi indicó que se inició un “descompromiso” del dinero por orden de la ministra Amelia Flores.

Es decir, el Ministerio de Salud tendría a su disposición Q614 millones restantes para adquirir otras vacunas. Mientras que esta misma cartera está solicitando una ampliación de entre Q1 mil 500 y Q1 mil 800 millones para finalizar la ejecución de su presupuesto anual y afrontar la emergencia derivada de la aparición de la variante delta en Guatemala.

El país con más vacunas donadas

Al no tener contempladas nuevas negociaciones, Guatemala descansa su plan de vacunación en donaciones, siendo el país de Centroamérica que más vacunas donadas ha recibido.

Según un estudio hecho por Diálogos con datos actualizados al 22 de julio, Honduras ha recibido el 71.9 por ciento de vacunas donadas, El Salvador ha recibido 39.24 por ciento de donaciones, mientras que Costa Rica solo el 13.63 por ciento.

Guatemala se ubica sobre estos tres países con el 75.39 por ciento del total de vacunas donadas. Es decir que solo ha comprado el 24.6 por ciento de las dosis que se han administrado en el país.

Hasta el momento el mayor donante ha sido Estados Unidos quien ha dado 4 millones 500 mil dosis de Moderna.