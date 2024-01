Gradas eléctricas “no le quedaron al Aeropuerto Internacional La Aurora”: cuestionan proyecto de más de Q8 millones

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), adquirió por más de Q8 millones ocho elevadores y seis escaleras eléctricas a una empresas, no obstante, el tamaño de estas no se ajusta para lo que habían ofrecido. “Le quedaron grandes”.

La DGAC adquirió 5 elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, con capacidad de carga de 1150; tres elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, capacidad 1350.

Además, seis escaleras mecánicas (escaleras eléctricas), más el servicio de instalaciones de los ocho elevadores y las seis escaleras mecánicas. El 13 de abril de 2023 la DGAC publicó en el Diario de Centro América la licitación.

El plazo contractual que fijaron para iniciar los trabajos fue el 1 de agosto de 2023 y debían finalizar el 30 de noviembre de 2023. El monto del contrato es de Q8 millones 650 mil.

Se estableció prorrogar por una sola vez el contrato administrativo, por el mismo plazo de cuatro meses solo por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista.

No reciben obra

La Unidad de Compras de la DGCA consignó en el libro de actas de cotizaciones y/o licitaciones que “al momento de revisar un escalón – de las gradas – físicamente se obtiene una medida de 80 centímetros, cuando se había dicho que era de un metro”.

“Se midió el escalón de las gradas antiguas de la Plaza Guatemala y en vuelos nacionales, y efectivamente es de un metro”, escribieron.

“Tener una medida inferior en 20% de lo solicitado va en menoscabo de los intereses del Estado”, aseveraron.

“Ningún ascensor se encuentra instalado en el edificio del Aeropuerto Internacional La Aurora. Las piezas que se nos pusieron a la vista como piso de cabina interior de ascensor de pasajeros y parales de cabina, dieron como medidas de ancho 1250mm, largo 2000mm y el alto de 2300 mm”.

Además, indican que “no se tuvo a la vista las demás partes de cada ascensor ya que los mismos se encontraban embalados todavía en cajas de fabricación”.

Todo esto se lo informaron a la autoridad superior de la DGAC por medio del oficio 003-2024 el 19 de enero 2024. En esa comunicación la comisión receptora y liquidadora dejó claro que “no recibiría la adquisición de elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, escaleras mecánicas (escaleras eléctricas) y el servicio de instalación en el Aeropuerto”.

El 22 de enero de 2024 el titular de la DGAC, Francis Argueta, le solicitó al jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) Frank Bode Fuentes, designar un equipo de auditoria especial para que analice y estudie el evento de licitación DGAC-LIT-05-2023 relacionado con la compra e instalación de las gradas eléctricas y elevadores.

Se intentó conocer la postura de Argueta, pero todavía no responde.

Denuncia

El especialista en aeronáutica, Carlos Velásquez, quien también fue jefe de la DGCA, confirmó a Prensa Libre sobre los hechos que denuncia en dos publicaciones que hizo en la red social Tik Tok, relacionados con los problemas que vive el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

Velásquez denunció que la compra de ocho elevadores y seis gradas eléctricas no fue funcional porque estos aparatos “que se compraron, simplemente quedaron pequeños. O sea, no le quedan al Aeropuerto”.

La denuncia también la interpuso en el Ministerio Público (MP) para que investigue la compra e instalación de estos aparatos.

“Quisiera poder equivocarme, pero no antes de diez meses el Aeropuerto podrá contar con estos servicios restituidos porque se venció el contrato. No las instalaron a tiempo y creo que acertadamente, la Dirección no recibió ese producto que vendría en detrimento del Estado”, expresa el experto.

El problema, según la denuncia, es que al retirar las antiguas gradas se quebraron y es imposible reconstruirlas.

De acuerdo con Velásquez el nuevo director de la DGAC que nombre el gobierno de Bernardo Arévalo tendrá en sus manos “una gran responsabilidad y, seguramente, antes de Semana Santa, será altamente criticado y odiado por los usuarios, ya que los servicios básicos como las gradas eléctricas y elevadores no funcionarán”.

La denuncia de Velásquez revela que quizás las gradas eléctricas que adquirió el AILA las habían comprado para otro proyecto “y se las quisieron meter en el Aeropuerto La Aurora haciendo estas de 80 centímetros de ancho cuando las especificaciones mínimas hablaban de un metro”.

Sin embargo, la sorpresa, indica, no solo son más angostas, sino que también pequeñas en su longitud. Sin embargo, y a pesar de esto, la empresa contratada, intenta instalarlas pese a que son más pequeñas de lo que el aeropuerto internacional Aurora requería.

La compañía contratada optó por fundir gradas con concreto para que acerque a las medidas de las gradas eléctricas y casen. De acuerdo con la denuncia también “pondrán vigas metálicas.

A marchas forzadas, la empresa rompió obra gris del AILA y llegó a cuatro ductos de electricidad de voltaje medio, donde pasan, posiblemente, 13 mil 800 voltios. Esto está expuesto y representan un peligro para los usuarios de la terminal aérea.

“Es increíble que sigan queriendo instalar un producto que no era diseñado para el Aeropuerto La Aurora y no es de beneficio para los intereses del Estado.

Otros contratos a empresa