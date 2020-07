Guatemalteca recibe el premio Diana de Inglaterra por su activismo humanitario y social

Andrea Lourdes López Véliz recibió el The Diana Award. (Foto Prensa Libre: Usac)

El reconocimiento fue establecido en memoria de la princesa Diana de Gales y es otorgado con el apoyo de sus dos hijos Guillermo y Enrique. El galardón fue creado con la convicción de que los jóvenes poseen el poder de cambiar el mundo y los motiva a implementar acciones positivas en sus comunidades.

López Véliz es una feminista que se esfuerza por tener un impacto positivo en la vida de los jóvenes guatemaltecos. Ha sido voluntaria en diferentes comunidades en temas como la desigualdad y violencia de género; ahora da continuidad a la solución de estas problemáticas al dirigir un proyecto con agenda feminista.

La pagina de la Universidad de San Carlos la matiza como una sancarlista destacada debido a que estudió ciencias políticas en dicha casa de estudios superiores. También estudió Criminología en la Universidad Rafael Landívar.

Debido a la pandemia la ceremonia se llevó a cabo por primera vez de forma virtual, en los 21 años que se ha entregado el galardón.

López Véliz se encuentra cursando el Máster en Estudios de Mujeres y Género, beca que obtuvo para estudiar en la Universidad de Granada, España.

Según la página web de la Usac, López Véliz es directora del Instituto de Investigación de Género y Empoderamiento de Juventudes, también es directora de Proyectos de Juventud de la Fundación Oxlajuj N’oj en Guatemala, donde inició su labor a los 17 años.

Esta es una fundación de carácter privado, no lucrativa, apolítica, no partidista, con fines de proyección social y asistencia humanitaria; fueron ellos quienes la postularon por su trabajo de carácter social al galardón The Diana Award 2020.

La postulación resaltó el proyecto que se crea en 2018, denominado “Juventud y Mujeres”, de la Fundación Oxlajuj N’oj, donde se plantean acciones para comunidades indígenas, con temáticas como prevención de violencia de género, educación sexual, empoderamiento y feminismos; así como diseño de talleres y foros.

También en la postulación se destacó la creación del Instituto de Género y Empoderamiento de la Juventud, el cual monitorea equipos de investigación, evalúa propuestas de investigación, revisión teórica y escrita.