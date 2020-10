Hallan firmas falsificadas en cinco transferencias millonarias más en Caminos

Fredy Chojolán, director de Caminos, fue atendido por un enfermero antes de la reunión con Óscar Dávila, Comisionado Presidencial Contra la Corrupción. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El Comisionado Presidencial Contra la Corrupción, Óscar Dávila, se reunió este miércoles 28 de octubre con Fredy Chojolán, jefe de la Dirección General de Caminos (DGC), en busca de respuestas acerca del destino de Q135 millones, cuya transacción se habría hecho por medio de la falsificación de su firma.

De acuerdo con Dávila, Chojolán reconoció que las firmas del expediente de dos reasignaciones presupuestarias internas por Q135 millones que presentó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) el martes último son genuinas; sin embargo, hizo otros hallazgos.

Dávila explicó que sí existió una falsificación de la firma de Chojolán en aproximadamente cinco documentos, aunque dejó claro que es otro caso, por lo que la Comisión inició una investigación, sumada a la que ya se encuentra en curso en el Ministerio Público (MP).

El comisionado añadió, sin profundizar en detalles, que esos documentos fueron para autorizar anticipos de proyectos otorgados a empresas contratadas por la DGC. Se dijo que interpuso una denuncia en contra de una trabajadora de la DGC por la falsificación de las firmas.

Dávila dijo que desconocía el monto de esos anticipos; sin embargo, durante una citación con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) el lunes último, Chojolán declaró que la cantidad manejada con su firma falsificada sería de Q135 millones.

Se informó que se sospecha de la participación de otros funcionarios en la falsificación de firmas, por lo que la Comisión tendrá un acercamiento con el Ministerio Público para profundizar en el caso.

Con respecto a la petición de destitución de Chojolán, Dávila dijo que se hará un informe al presidente Alejandro Giammattei para que determine las acciones que se deben tomar en el ese caso.

Chojolán no quiso dar declaraciones a la prensa con el argumento de complicaciones de salud, propias de una persona que se ha recuperado de coronavirus.

El 26 de octubre último, ni el director de Caminos ni el ministro de Comunicaciones pudieron responder a diputados de la UNE por el destino de Q135 millones que fueron transferidos, supuestamente, con firmas falsificadas.

Ante la duda del destino de Q135 millones asignados a la DGC, Chojolán, reconoció que por problemas de salud se ausentó de sus labores y durante ese tiempo alguien pudo haber falsificado su firma y autorizar las transferencias.

“Ya están investigando, yo ya puse la denuncia. Yo no estaba en mis labores, no puedo decirles nada porque no estaba ahí, estaba hospitalizado ni me recuerdo cuando fui al sanatorio, imagínense con eso. No puedo decirles para que era porque las transferencias llevan mucha información, hay unas de Q135 millones y así”, indicó Chojolán.