Estados Unidos llama corruptos a Felipe Alejos y Delia Bac y les prohíbe ingresar a su territorio

El diputado Felipe Alejos, primer secretario del Congreso, y la exdiputada Delia Bac fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio.

Así lo anunció este 28 de octubre Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en un tuit.

“Los actos de corrupción de Delia Bac y Felipe Alejos socavaron el estado de Derecho en Guatemala. Los estoy designando públicamente, junto con los miembros de la familia inmediata de Alejos, como no elegibles para ingresar a Estados Unidos”, dice el mensaje del jefe de la diplomacia estadounidense.

The corrupt acts of Delia Bac and Felipe Alejos Lorenzana undermined the rule of law in Guatemala. I am publicly designating them along with Alejos’ immediate family members as ineligible for entry into the U.S. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Guatemala.

