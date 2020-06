Estados Unidos prohíbe ingreso de Gustavo Alejos y su familia por señalamientos de corrupción

“En su capacidad oficial como Jefe de Gabinete del ex Presidente de la República de Guatemala Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos corruptos que socavaron el estado de derecho y la fe del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su gobierno”, señala Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en un comunicado.

“Además del Sr. Alejos, el Departamento designa públicamente a su esposa, Beatriz Jansa Bianchi; su hijo, José Javier Alejos Jansa; su hijo, Gustavo Andrés Alejos Jansa; y su hija menor”, añade.

Pompeo afirma que “esta designación reafirma el compromiso de los Estados Unidos de combatir la corrupción en Guatemala”.

Alejos Cámbara permanece en prisión preventiva por el caso de financiamiento electoral no registrado del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y es investigado en el caso Comisiones Paralelas 2020, en el cual supuestamente manipuló el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones.

