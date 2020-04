Gustavo Alejos habría recibido visitas a pesar de prohibición por covid-19

Gustavo Alejos, exfuncionario, empresario y financista está procesado en varios casos de corrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Nuevos hallazgos en la investigación penal que señala aparentes irregularidades en la forma como trabajaron las comisiones de postulación para cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó este jueves 23 de abril el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval.

En febrero pasado, agentes fiscales presentaron la primera fase de la pesquisa, de la que ahora se confirma cómo comisionados, candidatos a las magistraturas, diputados y exfuncionarios se reunieron con el operador político y financista Gustavo Alejos, aparentemente para negociar la forma en que se integrarían las nóminas de profesionales.

Sin embargo, la crisis sanitaria por el coronavirus ocasionó que esta y otras investigaciones tuvieran pocos avances porque no todas las dependencias en donde se requiere información documental están trabajando con normalidad, aunado a que tampoco es posible ejecutar allanamientos.

Ni abogados ni médicos

En base a información documental que requirió la fiscalía en mención, se logró exponer que supuestamente Alejos continuó recibiendo visitas en la cárcel Matamoros, a pesar de que existe una prohibición desde el Ejecutivo.

“Las personas que visitaron en las fechas que se describen, que son 19, 17 y me parece que 24 de marzo, esas personas no aparecen registradas ni como abogados ni como médicos; tampoco se especifica que sean médicos tratantes por algún padecimiento”, refirió Sandoval.

Agregó que estos nuevos indicios se adjuntan al expediente penal para determinar cómo Alejos habría logrado recibir visitas sin aparente justificación legal.

“Y la ficha técnica del Sistema Penitenciario dice que aparecen como amigos. Entonces la Fiscalía también está investigando los escenarios que se dan alrededor de esto, si se trata de privilegios o que de alguna manera se explique por qué se permitieron esas visitas”, añadió Sandoval.

Preocupan plazos en el sistema de justicia

Otro de los aspectos que afectan a las fiscalías del Ministerio Público (MP) es que, en apariencia, no todos los juzgados están cumpliendo con la instrucción que emitió el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de congelar los plazos legales para la presentación de acusaciones, medios de investigación y otros recursos de índole penal.

Por eso el MP emitió una carta al pleno de magistrados de la CSJ exponiendo las dudas y preocupaciones de las fiscalías que por la crisis sanitaria no han podido finalizar las investigaciones a su cargo.

“La señora fiscal general va a comunicar esta preocupación, esta inquietud que tenemos todos los fiscales a la Corte Suprema de Justicia, porque esto lo que estaría propiciando sería impunidad, porque no podemos ahondar en las investigaciones debido a que no todas las instituciones públicas, no todos los particulares, están trabajando al cien por ciento”, comentó Sandoval.

La crisis por el coronavirus ha impedido hasta ahora que los fiscales puedan desarrollar allanamientos, pero la Feci aseguró que hay tres expedientes penales con investigaciones avanzadas y “listas para operativizar” después de la emergencia.

Primeras visitas a Gustavo Alejos en el sanatorio Ciudad Nueva, zona 2

Miércoles 12 de febrero de 2020

Carlos Humberto Rivera Carrillo, candidato a magistrado de CSJ

Jueves 13 de febrero de 2020

Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel, diputada del partido político Visión con Valores

Manuel Antonio López Custodio, exdirector del Fondo Social de Solidaridad del año 2018

Viernes 14 de febrero de 2020

Jorge Federico Samayoa Prado, exdirector del Inguat en el gobierno de la UNE

Jorge Luis Escobar, medico

Maily Beraliz Cua Franco, por definir relación

Ada Betzabe Quin Oscal, por definir relación

Marbin Yobany Girón de León, aparentemente acompaña a Ajin Pérez

Armando Ismael Ajin Pérez, abogado defensor de Gustavo Alejos

Ana María Villegas Fortin, exdiputada

Norma Patricia Merida Maldonado, candidata a alcaldesa de Malacatán, San Marcos

Erwin Armando Matías Santiago, hermano de la diputada de UNE, Marleni Matías

Selvin Wilfredo Flores Divas, candidato a Corte de Apelación y hermano del diputado de UNE Jairo Flores

Etson Alexander García Juárez, empleado de la CSJ

Sábado 15 de febrero de 2020

Douglas Eduardo Herrera Arita, Presidente de la Asociación de Profesionales y Estudiantes del Derecho en Guatemala (Apedegua)

Geisler Smaile Pérez Domínguez, candidato a Corte de Apelación

Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Usac

Julio Roberto Hernández Juárez, empleado de la Usac

Carlos Enrique López Maldonado, diputado de la UNE

Jorge Estuardo Vargas Morales, diputado de la UNE

Luis Rodolfo Sandoval Cambara, posible vínculo familiar con Gustavo Alejos

Luis Alberto Pineda Roca, candidato a magistrado para el TSE

Rafael Enrique González, exsubdirector general antinarcótico de la PNC

Juan Carlos Godínez Rodríguez, candidato a CSJ

Dennis Billy Herrera Arita, exfiscal del MP y comisionado de la comisión de postulación para CSJ

Sofía Hernández Herrera, primera vicepresidenta del Congreso de la República y diputada por el partido UCN

Luis Fernando Pérez, exdiputado

Domingo 16 de febrero de 2020

Luis Fernando Torres Arreaga, representante de la Usac ante el Consejo de Desarrollo del Progreso

Franco Vinicio Reyes Palencia, excandidato a alcalde de Villa Nueva

José Luis Samayoa Palacios, candidato a Corte de Apelación

Carlos Enrique López Maldonado, diputado de la UNE

Óscar Ruperto Cruz Oliva, candidato a Corte de Apelación

Luis Fernando Pérez, exdiputado

Carlos Enrique López Maldonado, diputado de la UNE

Jaime Fernando Echeverría Argueta, vocal de la sala séptima penal de Huehuetenango

Dennis Billy Herrera Arita, exfiscal del MP y comisionado de la comisión de postulación para CSJ

Allan José Castro Tejada, actual trabajador del Congreso de la República

María Eugenia Castellanos Cruz, hasta agosto de 2019 fue vocal del Tribunal de Mayor Riesgo “B”

Edgar Augusto Cano Flores, candidato a corporación municipal de Mazatenango

Manuel José Elías Wilson, hermano de Henry Alejandro Elías Wilson, magistrado de la Sala de Apelaciones de Femicidio

Luis Mauricio Corado Campos, candidato a Corte de Apelación