Hay decenas de guatemaltecos varados y sin saber cómo regresar al país por restricciones del coronavirus

Las medidas tomadas por aerolíneas y aeropuertos, como el de Mallorca, España, afectan a a decenas de guatemaltecos en el mundo. (Foto Prensa Libre: EFE)

“No tenemos ni que comer, ni dónde dormir, y el saldo de las tarjetas se nos está terminando”, dice una pareja varada en el aeropuerto de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que por seguridad pidió omitir sus nombres, y que además expresan su preocupación porque podrían estar infectados con covid-19.

“Nos preocupa porque ya no contamos con recursos para permanecer más tiempo acá”, expresa, en tanto, otra connacional que asegura estar en el aeropuerto de Cancún, México, y hace un llamado desesperado a las autoridades guatemaltecas, ya que con ella se encuentra su madre de 62 años con padecimientos en la columna vertebral.

“Llevamos una semana con mi esposa y mi pequeña hija de 2 años varados sin poder regresar a Guatemala. Dejamos el vehículo en un muelle. Actualmente estamos hospedados en un hotel vacío. No conocemos a nadie en la Isla y estamos solos. La mayoría de turistas de otros países ya salieron. Me preocupa la situación puesto que venimos con una pequeña bebe. Necesitamos regresar a casa pronto”, suplica Juan D., quien se encuentra en Roatán, Honduras.

La mayoría de casi un centenar de connacionales contactados por Prensa Libre expresó su preocupación por que, si bien no se encuentran varados en aeropuertos, sí lo están en hospedajes u hoteles cercanos a los aeropuertos.

“En Alemania me han cerrado las fronteras, las personas no están dejando alojarse en hospedajes debido a la emergencia y muchos hoteles están cerrados”, dice otro connacional que se encuentra en ese país.

Otros están alojados con amigos, conocidos o personas de buen corazón, pero expresan incertidumbre por lo que pasará en el futuro.

“Somos estudiantes que necesitamos regresar a nuestra casa ya que las clases fueron suspendidas por la pandemia. Nuestro miedo es que nos podamos infectar”, dice Cecilia Osorio, quien, junto a un grupo de guatemaltecos, estaban preocupados sobre cómo regresar desde Costa Rica al país.

Si bien el Gobierno coordinó un vuelo desde ese país centroamericano para que volvieran guatemaltecos, algunos expresaron que no pudieron llegar a la terminal.

“Me encuentro alojándome en varios lugares donde me dan posada gracias a una aplicación. No planeaba quedarme tanto tiempo, por lo que el dinero que me queda lo guardo para comidas ya que no sé cuanto tiempo durará esta situación”, expresó Gaby de León, quien se encuentra en Berlín, Alemania.

Aunque varios de los connacionales admiten que son las aerolíneas las que no les dan información ni certeza sobre su regreso, dicen sentirse inseguros porque no tienen cómo contactarse con las autoridades guatemaltecas.

“Me preocupa pues he escrito al cónsul de Guatemala en Valencia y a la embajada en Madrid pero sus respuestas son que es problema de la aerolínea. Si me estanco más tiempo, mi pasaporte o mi estadía vencerá el 9 de abril”, dice otro connacional en España.

Otros temen perder su trabajo en Guatemala, ya que al ingresar al país deberán aún estar en cuarentena.

Habilitan número

La Cancillería guatemalteca dijo a Prensa Libre y Guatevisión que habilitó el número de WhatsApp 5998-2764 para que los connacionales en el extranjero puedan contactarse con ellos.

Relaciones Exteriores explicó que aún trabajan en verificar y cuantificar los guatemaltecos que están varados en ciudades o aeropuertos en el mundo.

Giammattei: embajadas deben ser hogares temporales

El presidente Alejandro Giammattei dijo este miércoles por la noche en CNN que ordenó que las embajadas de Guatemala en el extranjero se conviertan en “hogares temporales” para los guatemaltecos que por alguna razón se hayan quedado varados y no tengan adónde ir.

Giammattei reconoció que hay situaciones que se complican, ya que algunos connacionales no pueden salir por decisión del país o ciudad en la que se encuentran, pero tratarán de hacer “todo lo que esté a su alcance” para ayudarlos.