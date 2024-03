El hospital General San Juan de Dios de nuevo enfrenta una crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Según la viceministra de Hospitales del Ministerio de Salud, Linda Valencia, lo que hay en existencia solo alcanza para las próximas 48 horas, declaraciones dadas este lunes.

Una crisis anunciada meses antes del cambio de gobierno tanto por los médicos que en varias ocasiones denunciaron la escasez de recursos para atender a la población, como por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), que en un monitoreo reportó que en tres centros asistenciales de la red pública cerraron el 2023 con baja disponibilidad en inventarios y que comenzarían el 2024 en condiciones críticas. El San Juan de Dios estaba en la lista.

Valencia dice que recibieron un hospital con 36% de existencia de medicamentos, mientras que los insumos médico-quirúrgicos llegaban al 40%, y como una solución inmediata a esta crisis este lunes 4 de marzo se coordinó con los centros asistenciales de la red pública que estaban con más suministros para que abastecieran al San Juan de Dios, pero esto es un alivio para dos días.

Carmen Salguero, analista de la Comisión de Salud de Fundesa, señala que la información que se generó desde la segunda vuelta electoral en 2023 mostraba que en los hospitales había una millonaria deuda de arrastre con lo proveedores de medicamentos e insumos, además de que se tenía “restricción financiera” que impactarían en el abastecimiento, situación que afectaría diciembre y enero, y mostraría una mayor crisis en febrero.

Agrega que la decisión de que hospitales mejor abastecidos hicieran préstamos de medicamentos al San Juan de Dios es una forma de resolver la crisis en el corto plazo, pero lo que tendría que darse cuanto antes es la inyección de capital por parte del Ministerio de Salud a los hospitales para el pago de deuda, pues de esto depende que los proveedores quieran despechar el producto.

“Esta crisis no se va a resolver pidiendo prestado a otros hospitales, no se va a resolver con la UNOPS, porque no va a entregar medicamentos mañana, lo que necesitan es una asignación extraordinaria de fondos para pagar la deuda”, dice Salguero.

Menciona que este problema de desabastecimiento no era ajeno a las nuevas autoridades. “No sienten el sentido de urgencia, lo que vamos a ver es un paro generalizado de hospitales y el cierren las consultas externas, por ejemplo, porque no hay medicamentos”.

Por otro lado, Salguero refiere que el Ministerio de Salud debe reorganizar y reestructurar el presupuesto pues la asignación a los hospitales es insuficiente ante el incremento de accidentes de tránsito y de enfermedades crónicas que carcomen los pocos recursos que se tienen.

Desde adentro

Érika Pérez, directora del Hospital General, menciona que la solución que han planteado a las autoridades de Salud para atender esta crisis es llamar a los proveedores de medicina para que los abastezcan, pero pese a que ya les abonaron una parte de la deuda, no quieren darles los productos, que en algunos casos subieron de precio.

Además, de que necesitan el apoyo del Ministerio para que autorice las modificaciones presupuestarias de manera inmediata y poder trasladar fondos a los renglones de urgencia, en este caso medicamentos, a fin de pagar la deuda que se arrastra con las empresas, la cual asciende a Q74 millones.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas, el presupuesto vigente para compra de medicamentos del Hospital General es de Q50.9 millones, una suma que las autoridades del centro asistencial consideran insuficiente.

Al 5 de marzo ya se había ejecutado el 94.5%, y según César Miranda, analista de Fundesa, la mayoría de las compras son de insumos hospitalarios. Con lo que el presupuesto asignado para 2024 destinado a adquirir medicina estaría a un paso de agotarse a solo dos meses de iniciado el año.

Pese a ello, la viceministra dice que el San Juan de Dios tiene presupuesto para abastecerse, sin embargo, los mecanismos de compra existentes no les permiten obtener lo que necesitan de manera urgente. Las adquisiciones que se hicieron a nivel central llegarán en dos o tres meses.

“Los doctores no van a estar esperando que se suba un evento para poder atender al paciente en la emergencia, necesitamos tener inmediatamente los medicamentos y los insumos médico-quirúrgicos”, dice Valencia.

Un problema mayor

El desabastecimiento no solo es en el Hospital General, otros 18 hospitales tienen un nivel bajo de abastecimiento, cuando Fundesa ha señalado que el inventario ideal no debería tener menos del 85% de los medicamentos disponibles.

Para paliar la crisis de estos centros asistenciales la cartera hace gestiones para pedir una ampliación presupuestaria de Q3 mil 500 millones lo que permitiría la compra de medicamentos e insumos.

Salguero recomienda a los hospitales “poner atención en la forma en cómo compran, y que lo hagan inteligentemente con base a lo que necesitan, pues invierten mal el dinero, compran mucho de lo que rota poco”.

Por otro lado, la viceministra de Hospitales agrega que tanto el Hospital General como el Roosevelt han rebasado su capacidad de atención a la población, pues el aumento de emergencias por accidentes de tránsito es insostenible, no solo agota los medicamentos e insumos sino también el presupuesto. De esa cuenta es que Salud tiene un plan para la desconcentración de las atenciones en los servicios del área metropolitana.

Mientras que el ministro de Salud, Óscar Cordón, dice que ya sostuvieron las primeras reuniones con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para firmar un convenio para la compra de medicamentos.

Pero esto, no es una solución en le corto plazo, como lo ven desde Fundesa.