Hospital San Juan de Dios reconoce que compró medicamentos de mala calidad ante paciente con cáncer

“Es un tratamiento de trastuzumab para erradicar el cáncer y corremos el riesgo de que reaparezca por no recibir el tratamiento de forma adecuada, pero hoy vengo y me encuentro con la sorpresa de que por segunda vez consecutiva no hay tratamiento”, señaló Cruz, quien se abocó a un grupo de reporteros que cubría una conferencia de prensa en dicho hospital.

De esa cuenta, las autoridades hospitalarias se comprometieron a darle seguimiento a su caso y a explicarle la razón por la que no se le entrega el medicamento que requiere.

“Sí tenemos medicamentos, el trastuzumab está en el hospital y lo tenemos en el almacén, el asunto que se suscitó acá fue que en el proceso de compras, en Guatecompras, el proveedor que ganó por precio fue un proveedor de una empresa x y mientras se empezó a administrar este medicamento el hospital encontró que estaba dando reacciones adversas”, señaló el subdirector del hospital José Miguel Alfaro, quien añadió que hay un proceso para darle de baja al proveedor.

Añadió que esa situación se le debe notificar al Ministerio de Salud para completar la documentación necesaria para ya no “comprarle a proveedores de baja calidad”, pues oncólogos del hospital también han recomendado que se rechace ese producto, debido a las reacciones adversas que genera.

“La ley de Guatecompras nos tiene un poco atados de manos al momento de cómo poder hacer la selección -de medicamentos-, entonces esa fue la razón de este evento en particular”, señaló el facultativo.

Además, dijo que el precio y el tiempo de entrega de los medicamentos puede influir al momento de adjudicar una compra y puso como ejemplo que, en el caso de este medicamento, el de mejor calidad sería entregado 30 días después de la adjudicación.

“Cuando hablamos de que un medicamento no existe en un hospital no solo depende de que uno no haya hecho la compra, sino que también -depende- del tiempo en el cual el proveedor se tarda en entregar, en este caso particular recuerdo que tuve la notificación de que el proveedor de la marca principal, digamos de la mejor calidad, se tarda 30 días aproximadamente en entregar, entonces era una de las condiciones de que se sacara del del proceso de adjudicación”, reiteró.

Señala a reportera

Ante la presencia de Cruz en la conferencia de prensa, en la que reclamaba atención por parte del hospital, el director de ese nosocomio, Gerardo Hernández, hizo señalamientos en contra de Prensa Libre y Guatevisión y acusó a la reportera Andrea Domínguez de “perseguirlo” por cuestiones personales.

Hernández también señaló que la paciente fue utilizada por la reportera para señalar la falta de medicamentos, algo que ella misma desmintió ante el facultativo.

“Esto es otro tema y es otra prioridad que los pacientes necesita, esto denota un oportunismo y amarillismo el haberla expuesto a usted de esta forma”, dijo Hernández a la paciente que reclamaba atención. Sin embargo, la paciente le aclaró que quien buscó a los periodistas fue ella.

“Bueno, Andrea, usted ha venido persiguiéndome desde hace tiempo, personalmente, no es nada más que personal, usted me saca todos los días en la Prensa Libre, no entiendo cuál es el problema (…), usted se toma el tiempo de sacar una foto de la familia cargando su féretro cargándome a mi esa responsabilidad, que me imagino usted ha de tener alguna razón para hacerlo”, incriminó el director a la reportera durante la conferencia de prensa.

“Yo la respeto mucho como persona y como profesional, pero usted ya ha transgredido muchísimo mi persona y hoy le suplico un alto, porque evidentemente eso es un ataque a mí como administrador del hospital (…) su empresa me ha dado hasta dos titulares semanales y no se cuánto dinero le ha costado eso a su empresa y no sé por qué siguen haciendo eso. Este hospital está avanzando, aunque no les guste”, recriminó.

“No veo por qué buscarle tres pies al gato (…) pero la verdad si es algo personal, pues resolvámoslo porque no tengo nada que esconderle (…) y si ustedes me siguen haciendo famoso pues para mí no hay problema porque yo seguiré trabajando”, refirió.

El director del Hospital también dijo que todo lo que se ha publicado es “mentira”.