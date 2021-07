Hospitales relegan cada día unas 15 cirugías electivas por atender pacientes covid

Desde el año pasado las consultas externas de los centros asistenciales de referencia no funcionan con normalidad debido a la pandemia del covid-19, y ese era el camino por el que personas con padecimientos como cálculos en la vesícula, hernias o quistes podían llegar al quirófano.

“Es lo que estamos haciendo para programar las operaciones”, indica el médico Zagreb Zea, presidente de la Junta Directiva del hospital, pues por ahora no hay otra manera para que lo electivos reciba atención.

Antes de ingresar al quirófano, la joven tuvo que asistir al hospital en tres ocasiones para llenar requisitos preoperatorios, aunque de no haber espacio en la sala de operaciones ni camas disponibles su caso hubiera pasado a la lista de espera. Afortunadamente lo hubo.

“Ha incrementado la cola de pacientes que no ha podido ser operados por el tema del covid-19”, reconoce Zea.

Con la emergencia sanitaria las cirugías electivas, aquellas que se pueden programar cuando al médico y al paciente mejor les convenga, al no ser atendidos en el tiempo límite se transforman en una emergencia. Esto ha llevado a que los casos que requieren de una operación se acumulen.

De acuerdo con Zulma Calderón, Defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la represa de cirugías electivas tanto en el Hospital Roosevelt como en el General San Juan de Dios oscila entre 15 y 25 diarias.

Conseguir espacio para ser operado en un hospital del Sistema de Salud Pública era difícil antes de la pandemia, pues de no ser una emergencia el caso era llevado por la vía electiva y se le programaba cita. Llegado ese día su ingreso dependía de la disponibilidad de camas, debido a que la atención a urgencias por accidentes de tránsito y heridos por arma blanca y de fuego ocupaba los espacios y quirófanos.

El covid-19 vino a agravar la situación. Aunque las restricciones de movilidad que hubo el año pasado en el país para contener la propagación del virus provocó una disminución de accidentes viales y hechos de violencia, las consultas externas se suspendieron y no fue posible recibir a pacientes con enfermedades comunes, mismas que con el tiempo se han complicado por falta de atención.

Ahora que las restricciones son menores, y las actividades volvieron a la “normalidad” las emergencias nuevamente saturan los hospitales, mientras que el personal sanitario debe ocuparse de los casos de coronavirus que en los últimos días tienen un incremento sostenido. En las últimas dos semanas el promedio de contagios fue de 2 mil 500 casos diarios, y 32 muertes.

Zea menciona que desde el año pasado camas de distintos servicios fueron destinadas a la atención de la pandemia, y con las olas de contagios no han sido devueltas, y el espacio para encamamiento se torna insuficiente.

Pero el covid-19 también hace lento el flujo de los procedimientos quirúrgicos. Se han atendido pacientes que necesitan operación y al hacerlas el hisopado para detectar el coronavirus resultan positivos. Esto obliga a que después de intervenirlos, el quirófano sea sometido a una limpieza especial, y por un lapso de tres horas la sala queda deshabilitada.

“Las autoridades ministeriales nos dicen: ‘¡Abran más espacios porque están aumentando los casos!, ¡pongan más camas!’. No tenemos a dónde más extendernos. Lo que hicimos el año pasado fue quitar servicios para poner a pacientes covid, pero abrir más espacios no se puede. Lo que indirectamente nos están diciendo es: ‘quítenle las camas a las personas que no tiene covid’”, indica el médico del Roosevelt.