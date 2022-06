Hundimiento en Villa Nueva: Expertos del SSG dan más detalles del origen de los retumbos y temblores reportados en el área

Esa misma noche apareció una grieta en el km 15 de la ruta al Pacífico, en Villa Nueva, y durante la madrugada del 14 de junio parte del asfalto se hundió lo que obligó a las autoridades a cerrar por completo el paso vehicular en la zona, pues la caverna es grande y supone un riesgo.

Fuentes de la Municipalidad de Villa Nueva en el lugar informaron a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que el agujero mide de 15 a 20 metros de profundidad, lo que, en realidad, cubriría cinco o seis carriles de la vía.

Respecto del diámetro en la superficie, las fuentes explicaron que al principio medía unos 2.5 metros, pero con el paso de las horas se ha ampliado de unos 4 a 5 metros.

Luego de que apareció la caverna, la población y algunas autoridades especularon que el origen de la grieta pudo haber sido movimientos sísmicos y algunos otros que podría estar asociado a la actividad eruptiva de los volcanes de Fuego y Pacaya.

La investigación del SSG

Según el SSG, luego de las denuncias de retumbos en el área fue registrada por los instrumentos de la red metropolitana del SSG, pero por sus características particulares no pudieron asociarse directamente a actividad sísmica, lo que motivó el inicio de esta investigación.

En el informe se establece que teniendo en cuenta los reportes mencionados, se realizó una revisión del registro sísmico en los intervalos de tiempo indicados por la población. Se observaron señales en todas las estaciones de la red metropolitana, incluyendo la de Antigua Guatemala, con frecuencias predominantemente bajas, entre las 21:28 y las 22:46 de la noche del 13 de junio del 2022.

Lea además: Hundimiento en Villa Nueva: Tránsito es muy complicado en rutas alternas al Pacífico

Añade que pudieron identificar 22 eventos distintos, con duraciones de 10 a 50 segundos aproximadamente.

Según el informe del SSG, para poder correlacionar lo registrado con los reportes, se evaluó la actividad en la red social Twitter. Para esto, se hizo un histograma de frecuencia de tuits por minuto utilizando el #temblorgt durante el transcurso de la actividad y se comparó con los eventos más significativos de esta.

Añade que “minutos después de los mayores eventos, la actividad aumentaba, sugiriendo una correlación. En general lo registrado corresponde con lo reportado. Los internautas percibieron de 5 a 20 eventos, lo que coincide con lo observado en los acelerogramas”.

Se descarta actividad volcánica

El SSG descarta que las señales registradas correspondan a actividad volcánica. Las personas reportaron algo similar a retumbos, como lo ocurrido a principios de este año en el área metropolitana; sin embargo, la propagación de las ondas no es la misma, pues estas señales llegan a las estaciones metropolitanas casi al mismo tiempo, sugiriendo una velocidad de propagación más alta (mayor que la del sonido) y una fuente relativamente cercana.

Lea además: El cierre temporal de la ruta al Pacífico retrasará el tránsito hasta cinco horas

En cuanto a la posible asociación de la actividad descrita por los vecinos con los lahares que tuvieron lugar durante la tarde y noche en el Volcán de Fuego, según Boletín Vulcanológico Especial BEFGO #45-2022, #46-2022 y #47-2022 del Insivumeh), esta señal no corresponde con los horarios en los cuales reporta ocurrencia de lahares.

Agrega que realizó la revisión del registro sísmico en los horarios indicados en los reportes, no evidenciándose dicha actividad en el arreglo metropolitano.

El reporte también establece que en cuanto a la posibilidad de que la actividad pudiese vincularse al volcán de Pacaya, comenta que el Insivumeh tampoco reporta mayor actividad en dicho coloso y que todo lo anterior se confirma al evaluar detenidamente los acelerogramas de tres estaciones: la aparentemente más cercana al origen (SMP); la más cercana al Volcán de Fuego (ANTG, ubicada a 18 km del volcán) y la más cercana al volcán de Pacaya (BVH, ubicada a 16 km del volcán).

Lea también: Rellenos y un puente Bailey: cómo procederán las autoridades en el hundimiento de Villa Nueva para habilitar el paso

Como se observa en la imagen No. 2, las estaciones cercanas a los volcanes no son las primeras en registrar la señal.

Retumbos no tienen relación con temblores

El informe del SSG también descarta que lo registrado pueda asociarse a actividad sísmica. Esto debido a las características de las señales.

Señala que la Imagen No. 3. Del reporte, en las figuras se observa el registro normal, filtrado y espectrograma para uno de los eventos evaluados, un sismo local (con epicentro en Villa Nueva) y un sismo regional o telesismo (con epicentro en Acapulco, México).

“En estos se observa que la señal registrada no tiene una forma tan definida como los eventos sísmicos y que si se observa los espectrogramas, nos damos cuenta que la señal registrada es más emergente, formando algo parecido a un triángulo isósceles. Por otro lado, el espectrograma de un sismo local es más impulsivo, formando algo parecido a un triángulo rectángulo. Por último, aunque tanto la señal evaluada como los telesismos poseen frecuencias bajas, que se pueden apreciar en sus respectivos espectrogramas, estos no tienen la misma duración. La señal registrada dura segundos, mientras que un evento regional dura minutos”, explica el documento.

Le puede interesar: Hundimiento en Villa Nueva: cuáles son las dos hipótesis sobre la caverna y grieta que se formaron en el km 15 de la ruta al Pacífico

A qué se asemejan las señales detectadas

El SSG detalla que si el origen de las señales captadas por los instrumentos no son de origen volcánico ni sísmico, no quedan muchas opciones, pero que aunque se estableció que los volcanes no son el origen, la forma y características de las señales se asemejan al descenso de flujos piroclásticos, con una forma no definida, corta duración y frecuencias bajas.

Origen podría ser de deslizamiento de tierra

El informe del SSG, añade que las señalas registradas también son similares a lo que se registra cuando ocurre un deslizamiento de tierra. Es decir que lo más probable es que los retumbos y temblores hayan sido ocasionados por un movimiento masivo de tierra y/o agua en el subsuelo del área.

El reporte también menciona que tomando en cuenta lo anterior, se analizó el evento más relevante en términos de aceleraciones, ocurrido a las 21:52 (hora local).

Lea también: Así se ve por dentro la caverna que se formó en Villa Nueva

Además, se utilizaron las componentes horizontales, por ser las más claras en estos casos y solo se identificó la onda primaria. Se supuso una solución superficial y así se llegó al área epicentral usando un total de 29 estaciones distintas cuyo centro se ubica a 14.531º de latitud Norte y 90.584º de longitud Oeste, con un residual de 0.4.

Epicentro de las ondas

El epicentro obtenido por el SSG se ubica a una distancia aproximada de 1 km de la caverna que colapsó la vía de la ruta al Pacífico.

Es por esa razón que las conclusiones del SSG establecen que suponiendo que un flujo voluminoso de agua y/o tierra del subsuelo fue el causante de los registros, se determinó un epicentro para los retumbos/temblores reportados, ubicado a menos de 1 km de la grieta en el km 15 de la carretera al Pacifico.

Lea además: Hundimiento en Villa Nueva: las rutas alternas que puede usar por la grieta que hay en el km 15 de la ruta al Pacífico