Iglesia Católica manifiesta preocupación por “ideologías antivacunas” en Guatemala y asegura que arquidiócesis exhortan a vacunarse

El arzobispo metropolitano, Gonzalo de Villa, manifestó que creen importante que se vacune la mayoría de la población y que es importante que los que no se vacunan, “nos busquen atraer gente a esa causa”.

Hizo referencia a que el papa Francisco se vacunó contra el covid-19 y que todos los integrantes de la Conferencia Episcopal están vacunados.

“No vemos razones para abogar por la no vacunación, creemos que vacunarse es lo más importante”, indicó el religioso.

Añadió que vio lo de las disposiciones del Ministerio de Salud y que los próximos días tendrán que ver el tema de qué impacto tiene, qué decisiones toman las hermandades, y que el tema de las procesiones no lo trataron en la conferencia.

Siempre en el tema, el obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, indicó que cada obispo toma la responsabilidad en su diócesis sobre este asunto de las procesiones.

Dijo que en su caso, que le corresponde Huehuetenango, tomaron la decisión que no harán procesiones este 2022 para prevenir los problemas del contagio del covid-19.

El obispo Rodolfo Valenzuela Núñez siempre en el tema de la pandemia indicó que se ha promovido por medio de la Pastoral Social la vacunación en Alta Verapaz y que las instalaciones y el personal está disponible para facilitar el proceso.

Añadió que hay que reconocer también que en la población hay una cierta resistencia a la vacunación debido a la falta “histórica” de la atención pública de la salud y la gente “normalmente tiene cierta desconfianza de todo esto”.

Afirmó que no todas las personas entienden de qué se trata la vacuna contra el covid-19, pero hacen lo que pueden para explicar y motivar.

Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en el tema de la vacunación dijo que ha habido un esfuerzo con la coparticipación de los obispos para pedir que se participe como un acto de caridad.

Manifestó que les preocupa que haya algunas ideologías antivacunas; además de creencias religiosas “totalmente fuera del contexto, porque la fe y la razón no se oponen”.

Resaltó que si la ciencia y la razón indican un camino, el deber de un creyente es ir por ese camino en el tema de la vacunación.

Indicaron que por qué no se hace una campaña de vacunación desde la mentalidad rural y no desde la mentalidad de la capital.

Además, tomar en cuenta instituciones que estén más cercanas a la población y con mayor acceso y de comunicación.

Agregaron que en el caso de San Marcos se tiene la impresión de que faltó información de parte de Ministerio de Salud en especial en el área rural y entre la población indígena, aunque desde la Iglesia Católica han hecho alguna publicidad a favor de la vacunación, como con avisos parroquiales.

La tardanza en llegar de la vacuna obligó a que muchas personas fueran a Tapachula, México, para conseguir la dosis y también les brindaron la información adecuada.

El arzobispo Gonzalo de Villa agregó que es importante en el tema de la vacuna seguir en el esfuerzo.

Indicó que en las actividades públicas masivas son las ocasiones en las que hay mayores riesgos de contagio y tenemos que seguir los criterios profesionales que se pueden dar desde Salud con relación a qué es posible y qué no, dónde están los mayores riesgos.

Respecto de los eventos masivos, añadió que la gente va y le importa poco si hay permiso o no.

Resaltó que el tema de las procesiones es un tema muy descentralizado porque cada hermandad toma la decisión si sale o no sale el cortejo.

Le puede interesar: Iglesia urge elección de cortes, exige transparencia en designación de fiscal general y critica la “rampante corrupción”

Dijo que tiene conocimiento de dos procesiones que no saldrán, la del Templo de Santo Domingo y San Bartolomé Becerra, y las demás pueda que salgan y se debe ver el semáforo de alertas epidemiológicas.

“Yo no estoy imponiéndole a nadie que se obliguen a tener procesiones, todos los que no deseen tenerlas pueden no tenerlas, yo creo que va a haber pocas, pero al final la decisión le va a corresponder al Ministerio de Salud”, expresó.

Agregó que con relación a conciertos, partidos de futbol y eventos masivos la responsabilidad al final también le corresponde a Salud decidir si es viable o no.