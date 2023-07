Impuesto de Circulación 2023: PMT amplía detalles sobre los controles para verificar el pago y aclara si es necesario presentar la calcomanía impresa

El departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que tanto en operativos móviles como de rutina, los agentes estarán requiriendo el documento impreso de la calcomanía, además de la tarjeta de circulación y licencia de conducir vigente.

Brenda Santizo, vocera de la institución, informó que los operativos se llevarán a cabo en el área Metropolitana, en Sanarate, El Progreso, autopista Palín-Escuintla, Chimaltenango, Totonicapán y Petén.

“Estos operativos son aunados a los que se están efectuando contra las carreras clandestinas, exceso de velocidad y alcoholemia en distintos puntos, en horarios entre las 21 horas y 2 de la mañana entre viernes y sábados”, confirmó Santizo.

De la misma manera, Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala, recordó que para hacer efectivo el pago del impuesto el vehículo debe estar solvente de multas, y, una vez se obtenga la calcomanía tendrá que presentar impresa, obligatoriamente.

“Se hace recordatorio de que no pueden presentar el recibo del impuesto porque no es un documento autorizado para poder circular. La calcomanía, como tal, es la que se debe presentar físicamente, debido a que según el reglamento de tránsito así se establece. La modificación para que tenga validez solo de manera virtual, no se ha hecho aún en la ley de tránsito”, advirtió.

De la misma manera, Henry Quevedo, portavoz del departamento de tránsito de Villa Nueva, informó que en esa jurisdicción, durante los operativos de rutina, se estará solicitando, indispensablemente, la calcomanía impresa.

Según registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el parque vehicular en Guatemala suma 5.9 millones de distintos tipos de vehículos activos, de los cuales, 2.3 millones son carros particulares; 2.3 millones motocicletas; y otros 360 mil 289 son autos comerciales.

Datos sobre el pago del Impuesto de Circulación 2023

El Impuesto Sobre Circulación de Vehículo (ISCV) se paga una vez al año y se hace durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de julio. El último día de pago del Impuesto, sin recargos, es el 31 de julio de 2023. Después de esa fecha, se comienza a aplicar multa e intereses. El monto de ISCV a pagar depende del modelo del vehículo, la marca y el estilo, entre otras características. Cada año, la SAT aprueba una tabla que detalla cuánto debe pagarse por cada automotor según esas variables. El requisito fundamental y obligatorio para pagar el ISCV es no tener multas de tránsito pendientes de pago. Tener a mano, al momento del pago, el Número de Identificación Tributaria (NIT) del titular del vehículo y el número de placa del automóvil o motocicleta (o número de chasis o bastidor VIN). La multa por el incumplimiento del pago del ISCV en la fecha estipulada es del 100% sobre el valor del impuesto. Si se realiza el pago de manera voluntaria, aplica un descuento del 75%. Los intereses por el pago extemporáneo del impuesto tienen una tasa del 12.65% anual, calculado a diario.

