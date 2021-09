Inacif reporta que 113 personas han fallecido en la vía pública por problemas relacionados con neumonía

Jorge Granados, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), aclaró a La Red Noticias que, en cuanto a temas que son de índole o de naturaleza pandémica, escapa de las funciones de esa entidad llevar un registro, dado que no es de su competencia y no está dentro de sus facultades, para determinar si esas personas murieron de coronavirus.

“Sin embargo, hemos presentado estadísticas que revelan mes a mes y año con año las causas de muertes no violentas que podrían asociarse a circunstancias por complicaciones derivadas del llamado coronavirus”, agregó.

“Queremos hacer la acotación de que la neumonía, por supuesto que es una de las principales complicaciones del covid-19 junto con la miocarditis que es una inflamación del corazón”, explicó el técnico.

“Por tanto, sí podemos hacer una correlación entre la muerte de la persona y los antecedentes, siempre y cuando nos sean puestos a la vista esos antecedentes”, agregó. Lo que significa que en las horas del levantamiento del cuerpo que hace el Ministerio Público se hagan las referencias de que las personas efectivamente eran portadora del coronavirus.

Además, dijo que el Inacif no tenía acceso a una base de datos que maneja el Ministerio de Salud y destacó que hasta el momento las pruebas de coronavirus no pueden aplicarse a personas fallecidas.

Granados también aclaró que la neumonía no solo puede ser causada por el coronavirus, sino por otros factores.

Pedirán que se investigue

Este lunes, en una citación con autoridades de Salud, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dijeron que pedirán que se investiguen muertes por neumonía en la vía pública.

De acuerdo con los legisladores, el número ronda los 200 casos y es muy probable que estén relacionados con el coronavirus.

Expusieron que el Gobierno no informa de esos casos “por no escandalizar” y por no evidenciar la falta de atención en centros hospitalarios.