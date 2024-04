La falta de pilotos de vehículos pesados mantiene a la industria de transporte en una crisis por lo que los diputados del Congreso de la República proponen una reforma a la Ley de Tránsito. La propuesta contempla que los mayores de 18 y menores de 20 años puedan obtener como primera licencia tipo A y B.

La iniciativa de ley que fue presentada hoy 25 abril por los diputados Cristian Álvarez de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y Marleni Matías de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) reduciría los requisitos para optar a las licencias profesional y liviana.

La propuesta de ley que consta de un solo artículo, en el que también incluye que quienes saquen por primera vez ambas licencias, reciban una certificación de cursos aprobados de manejo, extendida por el Instituto Técnico y Capacitación (Intecap).

“Queremos darles la oportunidad a jóvenes mayores de 18 años para poder optar a una licencia tipo “A” para poder manejar transporte pesado. Es importante comprender que no le estamos abriendo las puertas, así como así a un joven para manejar”, explicó el diputado Cristian Álvarez, ponente de la iniciativa.

Capacitaciones

El congresista justificó que los posibles riesgos que se puedan percibir con la iniciativa, es que los accidentes de tránsito en el transporte pesado suelen ocurrir por personas que no reciben la preparación debida. “Muchos accidentes son de transportistas que no están dentro de la gremial, que no contrataran pilotos que posean licencia tipo A y buscan conductores fuera de la formalidad”.

Para evitar los percances, refirió el congresista, se necesita que los jóvenes puedan tener un curso respaldado por el Intecap. Lo que, según él, les daría los conocimientos para optar a estas fuentes de empleo.

“Estamos poniendo en la ley algunos cursos o pasar algunos meses de capacitación para poder enfrentar este nuevo empleo. El transporte es vital para la economía, mientras más rápido ingresen los buques, se descarguen y lleguen a su destino, los costos de la logística van para abajo”.

El diputado añadió que la falta de pilotos podría repercutir en serios daños en la economía. “No hay pilotos para traer los camiones para la Guatemala, la ciudad o sus distintos lugares y eso comienza a generar complicaciones. Todo termina materializándote, aumentando los costos, que sin lugar a duda van a llegar a los consumidores finales”.

El proyecto de ley tendrá que ser leída en el pleno del Congreso para que sea enviada a una comisión de trabajo que emitirá un dictamen favorable o desfavorable.

Otras propuestas

El pasado 28 de julio de 2022, Álvarez presentó otra iniciativa de cambios a la Ley de Tránsito. El contenido busca evitar “multas fantasmas” que suelen aparecer al momento que el dueño de un vehículo gestiona algún trámite, agrega que todas las multas de tránsito deben ser notificadas.

“Si no existe algún tipo de notificación electrónica de la infracción durante al menos un año, la misma perderá vigencia” según cita el proyecto que está pendiente de discutirse en primera lectura.

La otra iniciativa que también está en discusión fue presentada por Aníbal Samayoa, un exdiputado del Congreso. Esta busca que las calcomanías y las tarjetas de circulación tengan validez de manera digital y no física.