Inundaciones: “Es más fácil echar la culpa a los vecinos y a la basura”

Varias ciudades no han sido diseñadas para soportar las precipitaciones actuales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La ciudad ha crecido de manera exponencial en el último siglo, pero no así los sistemas de drenajes, lo que explica por qué las súbitas inundaciones que anegan la poca infraestructura de las ciudades.

Las autoridades lo saben, o deberían saberlo, reconoce Marco Morales, un doctor en Ingeniería del Agua y Medio Ambiente que ve la responsabilidad primaria en las autoridades que no han ejercido control en el crecimiento urbanístico, ni prevén más o mejores obras de mitigación, algo que cada año pasa la factura y los costos, cada vez, son más altos.

¿Por qué se registran lluvias tan copiosas que hacen colapsar la capital y otras ciudades?

Hay que entender que la parte natural del ciclo hidrológico es así. Las inundaciones, las sequias y los años normales de lluvia son fenómenos que siempre han existido y seguirán en el futuro. De esto hay registros históricos, entre muchos, en los códices mayas como el Trocortesiano o los que refieren cuando fue soterrada Ciudad Vieja, en Antigua Guatemala.

El ciclo natural de la lluvia no ha tenido grandes cambios, lo que se ha transformado es lo que el humano ha hecho con su entorno, por ejemplo, obra gris, sistemas hidráulicos, obras de protección, calles y carreteras, lo cual ha causado alteraciones. Gran parte del problema no es consecuencia de la naturaleza, porque esta es tal cual es, sino de las sociedades que construyen sus viviendas y prácticas productivas en zonas de riesgo.

¿Qué opina de que los desastres ocurren en lugares previsibles, en donde a lo largo de la época seca no se hace nada por solucionarlos?

Desde el lado territorial es un problema social del país. Primero porque no se respetan los ordenamientos territoriales para evitar construir nuevas edificaciones en zonas de riesgo. En el caso de las antiguas no quedan muchas opciones porque hay que movilizar grandes grupos de personas, lo cual es un problema estructural y tiene que ver con los recursos y con cómo se ha constituido el país. El desorden con el que se hacen las cosas es lo que genera que las curas sean caras.

¿Y desde el punto de vista hidráulico?

Con relación a los acontecimientos recientes, cuando se observa un hidrograma se encuentran picos altos de lluvias que se registran en periodos de tiempo cortos, una o dos horas, son episodios extremos de lluvias que provocan las inundaciones o las crecidas.

Existe una concepción falsa que se ha introducido políticamente en la población en cuanto a que la única causa de las inundaciones es la basura debido a que tapa los drenajes, lo cual no se puede negar, pero también existen otras causas como las raíces de los árboles, los cuales no se mueren porque viven de la humedad de los drenajes.

Sin embargo, el factor que más incide es el diseño hidráulico de los drenajes de la ciudad, los cuales no fueron construidos en función de prever que respondieran a la intensidad de las lluvias actuales. Las autoridades lo saben, pero es más fácil echarle la culpa a los vecinos y a la basura.

¿Los drenajes fueron creados en función de una ciudad pequeña?

Claro, fueron construidos para los regímenes de lluvia de otros tiempos y para los escenarios urbanos de aquella época, donde se contaba con jardines y parques. Cambió el régimen de lluvias y la densidad poblacional, también la impermeabilización de los suelos.

¿Y la responsabilidad de las autoridades?

Otro factor es la parte hidrológica de la ciudad, porque no fomentamos que el agua de lluvia llegue más tarde a los drenajes. En esto tiene mucho que ver la responsabilidad de las autoridades y los ciudadanos, porque se ha impermeabilizado el suelo, han desparecido las áreas verdes, incluso los cerros y montañas, por lo que el agua ya no tiene donde meterse al manto acuífero y corre rápido sobre las calles y se une a otras corrientes de la ciudad y se forma la correntía y no hay drenaje que la aguante porque son muy antiguos y están abandonados.

¿Cómo solucionar estos problemas?

Las inundaciones en la ciudad se pueden solucionar haciendo un buen estudio hidráulico, lo cual requiere mucha inversión, pero cuando se está consciente de que es más caro efectuar desplazamiento de población, muertes, deslizamientos y las horas hombres de trabajo para recuperar las áreas, entonces se evidencia el valor de una inversión en estudios hidráulicos e ingeniería del agua.

¿Son normales las torrenciales lluvias de los últimos días?

Es normal que llueva bastante durante ciertas semanas del año. Si se revisa históricamente, cuándo se han registrado las tormentas más grandes y los mayores daños a la infraestructura del país siempre ha sido en septiembre y octubre.

¿Qué tanto incide el crecimiento urbano con la alteración de la precipitación pluvial?

Estudios científicos han demostrado que el calentamiento de las ciudades se debe a la pérdida de su cobertura forestal a lo cual se le debe agregar el calor que generan los motores de los vehículos y las industrias. Cuando ese aire caliente entra en contacto con ondas frías cargadas de humedad generan remolinos y es cuando ocurren las lluvias repentinas y torrenciales.

La hidrología de los territorios urbanos ha cambiado mucho y por eso se debería de invertir en un buen estudio para tener toda la informacion científica disponible y trabajar con base a esos estudios. Ha cambiado el régimen y la intensidad de lluvia y no se ha estudiado, aunque el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología ha hecho algo, no es suficiente, se tiene que efectuar algo más intensivo para explicar el fenómeno.

