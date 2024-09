La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) registro deslizamiento de tierra, inundaciones y daños en viviendas en Alta Verapaz, Suchitepéquez, Quiché y Chimaltenango por las lluvias registradas horas de la tarde y noche del 2 de septiembre, y primeras horas del martes 3 de septiembre.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informa que la vaguada monzónica está muy cerca de Guatemala lo que causará el ingreso de abundante humedad y lluvias en horas de la tarde y noche.

En Cobán, Alta Verapaz, la Conred recibió distintos reportes que incluye la inundación en viviendas en a un costado del puente San Vicente donde se evalúa los daños para atender a las personas afectadas.

También en Cobán por el barrio La Libertad se reporta trabajos de limpieza por deslizamiento de tierra que dificulta de movilidad de las personas y sus vehículos. En residenciales Imperial se registró una inundación súbita por lo que la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres llevó a cabo la verificación del área.

En el barrio San Vicente, zona 6 de Cobán, ocurrió un deslizamiento de tierra.

Además, en el barrio Cuatro Caminos de San Pedro Carchá algunas familias reportaron la inundación de sus domicilios.

Bomberos Municipales Departamentales en coordinación con personal de la Conred brindaron atención prehospitalaria a residentes de inmuebles donde los fuertes vientos de las lluvias afectaron los techos de viviendas en la aldea San Juan Moca, Chicacao, Suchitepéquez.

En la aldea San Miguel Morazán, El Tejar, Chimaltenango, pobladores reportaron correntada de lodo causada por las lluvias por lo que se coordina la limpieza con el gobierno local.

En la ruta que conduce a la aldea Patzala, San Antonio Ilotenango, Quiché, un árbol cayó y obstaculizó la circulación de vehículos.

Conred informó un deslizamiento de tierra en la aldea El Hato, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Condiciones climáticas para el 3 de septiembre

El pronosticador del Insivumeh Cleofas Culajay explicó que se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche en las regiones del sur al centro de Guatemala.

"Se recomienda a la población tener precaución ante las lluvias fuertes", comentó Culajay.

Se prevé temperaturas máximas entre los 31° C y 34° C en Petén, Caribe, valles de oriente, bocacosta y Pacífico. Mientras que en el altiplano central se espera entre 26°C y 28° C. En occidente la temperatura podría oscilar entre 22°C y 24°C.

Respecto al monitoreo de ciclones tropicales, Culalay informó que en el Pacífico no existe algún sistema que podría fortalecerse. En el océano Atlántico se ubica un sistema de baja presión asociado a una onda del este que se acerca a Guatemala e incrementará las lluvias a partir del 6 de septiembre.