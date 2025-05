“Estamos orando por él”: Gobierno de Trump ignora las críticas que les hizo el papa León XIV en X

“La reacción del presidente al anuncio del papa León fue muy clara“, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien quitó hierro a la polémica al recordar que Trump aseguró estar “muy orgulloso de tener un papa estadounidense”.

“Creo que fue una sorpresa para todos. Los medios de comunicación se sorprendieron al informar sobre eso ayer, pero es algo muy bueno para EE.UU. y para el mundo. Estamos orando por él“, afirmó Leavitt, católica practicante, durante una sesión con periodistas en la residencia ejecutiva.

El pasado 3 de febrero, el nuevo papa compartió en su cuenta de X un artículo de opinión de una periodista del National Catholic Reporter titulado “JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que jerarquicemos nuestro amor por los demás”.

Esto fue visto como una crítica a declaraciones del vicepresidente estadounidense sobre la necesidad de preocuparse primero de la propia familia, poniendo por detrás al prójimo.

En su última acción en X, el pasado 14 de abril, Prevost compartió una tribuna escrita por el obispo salvadoreño Evelio Menjivar-Ayala que cuestiona los acuerdos entre Trump y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para deportar indocumentados de EE.UU. e ingresarlos en Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

White House press secretary Karoline Leavitt said on Friday that President Donald Trump is “proud to have an American pope,” and that White House staff are praying for Pope Leo XIV. pic.twitter.com/qXI09Vlx8M